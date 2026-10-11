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Lenker verletzt

Auto steckte nach Crash in Leitplanke fest

Ein Feuerwehrmann steht bei Nacht an einer Unfallstelle mit einem stark beschädigten Auto.
© laumat/Matthias Lauber
Der verletzte Lenker (23) wurde von den Einsatzkräften versorgt und in ein Spital eingeliefert.
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. Zu dem schweren Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag beim Tunnel Neubau in Hörsching (Bezirk Linz-Land). Ein 23-jähriger Lenker war kurz nach Mitternacht auf der B1 in Richtung Wels unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Daraufhin krachte er mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Metallsteher, gegen eine Straßenlaterne und kollidierte schließlich mit der Mittelleitschiene.

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Pkw steckte fest

Die alarmierten Feuerwehren sicherten die Unfallstelle sofort ab. Anschließend musste die Leitschiene von den Florianis demontiert werden, denn das Auto steckte fest.

Der verletzte Bosnier wurde von den Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

Feuerwehrleute befreien nachts ein Unfallauto beim Tunnelneubau in Hörsching mit schwerem Gerät.
Um das Auto zu bergen, musste die Feuerwehr die Leitschiene abbauen. © laumat/Matthias Lauber

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