Zwei 18-Jährige überleben eisige Nacht am Berg

Eine alpine Notlage am 3.497 Meter hohen Schrankogel im Gemeindegebiet von Längenfeld (Ötztal) löste einen umfangreichen Rettungseinsatz aus, bei dem zwei 18-jährige Bergsteiger geborgen wurden.

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Tirol. Zwei 18 Jahre alte deutsche Bergsteiger aus Hannover sowie aus dem Landkreis Aichach-Friedberg brachen am Samstag zu einer Bergtour auf den Schrankogel (3.497m) auf. Beim Abstieg vom Gipfel gerieten die beiden Alpinisten am frühen Nachmittag wegen der schlechten Wetterlage durch dichten Nebel vom markierten Steig ab. In der Folge gerieten sie in steiles sowie unwegsames Gelände. Da ein Weiterkommen nicht mehr möglich war, setzten die beiden jungen Männer gegen 16.30 Uhr einen Notruf ab.

Aufstieg zur Amberger Hütte

Acht Einsatzkräfte der Bergrettung Gries im Sulztal und ein Alpinpolizist stiegen umgehend zur Amberger Hütte auf. Von dort aus starteten die Rettungskräfte die gezielte Suche nach den Vermissten. Der Einsatz eines Hubschraubers war wegen der schlechten Wetterverhältnisse zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Aufgrund von Dunkelheit sowie einsetzendem Schneefall musste die Suchaktion gegen Mitternacht vorerst erfolglos abgebrochen werden.

Rettung durch den Notarzthubschrauber

Die Suchaktion wurde schließlich sonntagfrüh um 7 Uhr wieder aufgenommen. Gegen 7.50 Uhr konnten die beiden Deutschen stark unterkühlt aufgefunden werden. Beide Alpinisten wurden umgehend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht.