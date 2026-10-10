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Großes Herz

Feuerwehrmänner laufen Graz-Marathon in voller Montur

Feuerwehr entfernt nach Sturm umgestürzte Bäume von nasser Autobahn, Einsatzfahrzeuge im Hintergrund.
© APA/FF AMSTETTEN
Beim Graz Marathon stellen sich drei Kameraden der FF Kirchbach in Steiermark einer enormen Herausforderung. Sie laufen die Halbmarathon-Distanz in vollem Einsatzgewand für eine Herzensangelegenheit.
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Beim Graz Marathon morgen um 10:05 Uhr absolvieren Thomas Hermann, Michael Hammer und Jakob Ettl von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach in Steiermark die 21,1 Kilometer lange Strecke. Sie starten in voller Einsatzbekleidung und mit schwerer Atemschutzausrüstung. "Drei Kameraden. Ein Ziel. Eine Herzensangelegenheit", schreibt die Feuerwehr Kirchbach dazu auf ihrer Facebook-Seite.

Hilfe für schwere Zeiten

Der Lauf ist dabei weit mehr als eine reine Sportleistung. Unter dem Motto "Feuer und Flamme fürs Helfen" sammeln die drei Floriani-Jünger Spenden für die Steirische Kinderkrebshilfe. "Doch es geht um mehr als sportliche Leistung: Die drei sammeln dabei Spenden für die Steirische Kinderkrebshilfe und setzen damit ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit", betont die Feuerwehr weiter.

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Unterstützung durch eigene Mannschaft

Mit dieser Aktion wollen die Kameraden betroffenen Familien in schweren Zeiten Mut zusprechen und finanziell unter die Arme greifen. Die eigene Mannschaft unterstützt ihre Läufer voll und ganz: "Jeder Beitrag zählt! Unterstützt unsere drei Kameraden bei ihrer besonderen Mission und helft mit, krebskranken Kindern und ihren Familien Hoffnung zu schenken. Wir sind stolz auf euch und wünschen euch viel Kraft, Ausdauer und Erfolg!" Die Grazer Innenstadt bildet den Schauplatz für den Startschuss.

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