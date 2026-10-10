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Blutbad in den USA

Amoklauf in Pennsylvania: Neun Tote – darunter zwei Kinder

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Ein Schusswaffenangriff in der US-Stadt Erie im Bundesstaat Pennsylvania hat neun Menschen das Leben gekostet. Unter den Todesopfern sind zwei Kinder. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot.
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Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 9. Oktober, gegen 17 Uhr Ortszeit in einem Wohnhaus in Erie. Nach Angaben von US-Medien wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem Zeugen Schüsse vor dem Gebäude gemeldet hatten.

Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten zwei tote Frauen auf der Straße vor dem Haus. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein Mann mit einer Handfeuerwaffe schoss und anschließend in das Gebäude ging.

Polizei umstellt das Gebäude

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Die Situation entwickelte sich zu einem Großeinsatz. Polizisten und ein Spezialeinsatzteam umstellten das Haus und forderten den Verdächtigen über Lautsprecher auf, sich zu ergeben. Während des Einsatzes waren weitere Schüsse aus dem Gebäude zu hören.

Als die Beamten schließlich das Haus betraten, entdeckten sie weitere Tote. Unter den Opfern waren auch zwei Kinder. Insgesamt kamen bei der Tat neun Menschen ums Leben, der mutmaßliche Schütze war ebenfalls tot.

Motiv weiterhin unklar

Der Polizeichef von Erie, Rick Lorah, beschrieb den Einsatz als eine der schwierigsten und erschütterndsten Szenen, mit denen seine Beamten und Ermittler je konfrontiert gewesen seien. Der Verlust so vieler Menschenleben sei verheerend.

Nach bisherigem Ermittlungsstand starb der mutmaßliche Täter an einer offenbar selbst zugefügten Schussverletzung. Die Behörden haben bislang weder die Identitäten der Opfer noch ein mögliches Motiv bekannt gegeben. Auch die Beziehung zwischen dem Verdächtigen und den Opfern ist noch unklar.

Die Polizei betonte, dass für die Bevölkerung keine weitere Gefahr bestehe. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

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