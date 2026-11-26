Zwischen Russland und Nordkorea kriselt es gewaltig. Laut dem ukrainischen Militärgeheimdienst HUR hat Machthaber Kim Jong-un die Waffenlieferungen an Wladimir Putin vorerst gestoppt.

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Ausgerechnet zwischen zwei der engsten Partner im Angriffskrieg gegen die Ukraine soll es plötzlich mächtig knirschen. Wie der ukrainische Militärgeheimdienst HUR berichtet, hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un (42) die militärische Unterstützung für Russland vorübergehend ausgesetzt. Damit gibt es vorerst keine neuen KN-23-Raketen und keine Artilleriegranaten mehr aus Pjöngjang. Sogar russische Militärtransporter sollen den nordkoreanischen Luftraum derzeit nicht mehr nutzen dürfen.

Kim Jong-un

Empfindlicher Rückschlag für Wladimir Putin

Für Russland-Diktator Wladimir Putin (74) wäre dieser Schritt ein empfindlicher Rückschlag, da Nordkorea längst zu einem wichtigen Lieferanten für seinen Krieg gegen die Ukraine geworden ist. Neben Raketen und großen Mengen Artilleriemunition sollen auch rund 14.000 nordkoreanische Soldaten zur Unterstützung Russlands entsandt worden sein. Mehr als 6000 von ihnen wurden nach Angaben südkoreanischer, ukrainischer und westlicher Stellen bereits getötet.

Aussagen zu Südkorea als Auslöser

Auslöser für den plötzlichen Bruch soll ausgerechnet Südkorea sein. Nach Darstellung der ukrainischen Aufklärung hatte Russlands Vize-Außenminister Andrey Rudenko im Oktober erklärt, Moskau wolle dabei helfen, die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea abzubauen. In Pjöngjang kam das offenbar gar nicht gut an. Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hui (62) soll daraufhin von Moskau eine Erklärung verlangt haben, da die russischen Aussagen demnach nicht zum engen Bündnis beider Länder passten. Anschließend soll Kim persönlich die Reißleine gezogen haben.

Strategische Partnerschaft gerät ins Wanken

Für Putin ist dieser Streit besonders heikel. Russland und Nordkorea hatten ihre militärische Zusammenarbeit seit 2023 massiv ausgebaut und 2024 einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft geschlossen, der sogar gegenseitigen militärischen Beistand vorsieht. Noch im September beschwor Putin öffentlich die enge Freundschaft mit Pjöngjang und versprach, die Zusammenarbeit weiter auszubauen. Nun zeigt sich, wie unbequem das Bündnis mit Kim für Moskau werden kann.