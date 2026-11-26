Im Iran kommt es nach dem Konsum von illegal hergestelltem Alkohol zu einer tragischen Serie schwerer Vergiftungen. In mehreren Landesteilen starben bereits mindestens zwölf Menschen, Hunderte weitere mussten medizinisch behandelt werden.

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Besonders dramatisch ist die Lage in der nordöstlichen Universitätsstadt Neyschabur.

Wie iranische Medien berichten, kamen dort fünf Menschen ums Leben. Ein leitender Vertreter der örtlichen Medizinischen Fakultät bestätigte zudem, dass fünf weitere Betroffene einen Hirntod erlitten haben. Rund 240 Personen wurden in Neyschabur mit Vergiftungserscheinungen eingeliefert – mehr als die Hälfte konnte die Kliniken inzwischen wieder verlassen, der Rest wird weiterhin stationär betreut. Ob die Fälle auf eine gemeinsame Feier zurückgehen, ist derzeit noch unklar.

Gefährliche Folgen des Alkoholverbots

In der Islamischen Republik Iran ist der Konsum von Alkohol streng verboten und wird mit harten Strafen geahndet. Dennoch blüht der Schwarzmarkt, und viele Menschen greifen auf heimlich selbst gebrannten Schnaps zurück. Läuft der Destillationsprozess jedoch nicht fachgerecht ab, entsteht hochgiftiges Methanol. Schon geringe Mengen dieses Stoffes können zur Erblindung führen – bei größeren Mengen endet der Konsum oft tödlich.