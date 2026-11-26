Ein Tanker mit 7000 Tonnen Rohöl an Bord ist rund 46 Kilometer vor Ibiza gesunken. Während ein Besatzungsmitglied starb, fürchten die spanischen Behörden nun eine Umweltkatastrophe vor der Insel.

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In der Nacht zu Donnerstag nahm das Drama rund 25 Seemeilen (46 Kilometer) vor der balearischen Ferieninsel Ibiza seinen Lauf. Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Med Emre" befand sich auf dem Weg von Algeciras nach Barcelona, als es offenbar zu einem Wassereinbruch kam. Gegen 1.20 Uhr ging der Seenotruf ein, da das 120 Meter lange Schiff ein Leck erlitten hatte und schnell Wasser aufnahm. Weshalb das Leck entstand, ist laut der spanischen Zeitung "Cronica Balear" derzeit noch unbekannt.

Rettungseinsatz mit drei Hubschraubern

An Bord des Tankers befand sich eine 17-köpfige Besatzung, bestehend aus türkischen und indischen Seeleuten. Rettungsschiffe sowie drei Hubschrauber rückten aus, um die Crew von Bord zu holen. Wie die Behörden der Balearen berichten, kam für ein Besatzungsmitglied jede Hilfe zu spät – die Person starb. Sechs weitere Seeleute erlitten durch Unterkühlung leichte Verletzungen. Sieben Crew-Mitglieder wurden zur Versorgung per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Ibiza gebracht, fünf weitere nach Valencia. Die übrigen fünf Seeleute blieben zunächst auf einem Rettungsschiff.

7000 Tonnen Rohöl geladen

Nach dem Untergang des Tankers wächst vor der bei Urlauberinnen und Urlaubern beliebten Ferieninsel nun die Sorge vor einer Ölpest. Nach Angaben der balearischen Behörden soll die "Med Emre" 7000 Tonnen Rohöl geladen haben, was 1,2 Millionen Litern entsprechen soll. Wie viel davon beim Sinken des Schiffes tatsächlich ins Meer gelangt ist oder noch austreten könnte, war am Donnerstagmorgen zunächst unklar. "Wir beobachten, welche Folgen dieser Unfall für die Umwelt haben kann", erklärte Notfalldirektor Pablo Gárriz gegenüber der Zeitung "Ultima Hora".

Spezialschiff zur Unglücksstelle geschickt

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, aktivierte Spanien den nationalen Notfallplan gegen Meeresverschmutzung der Stufe 2. Das bedeutet, dass der Vorfall als sehr ernst eingestuft und mit einer möglichen Umweltkatastrophe gerechnet wird. Verschiedene nationale Behörden arbeiten dabei eng zusammen. Zur Stelle des Schiffsunglücks wurde bereits die "Clara Campoamor" geschickt, ein Spezialschiff zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen. Zusätzlich soll das betroffene Meeresgebiet aus der Luft überwacht werden.