Kein Tag zum Feiern
Chaos an Thanksgiving: Wetter-Wahnsinn in den USA
Millionen Amerikaner müssen ihre Thanksgiving-Reisen am beliebten Feiertag am Donnerstag umplanen, an den Küsten kämpfen die Behörden bereits gegen die Wassermassen.
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Küsten überschwemmt
An der Westküste bei San Francisco türmten sich meterhohe Wellen auf und überschwemmten zahlreiche Küstengebiete. In Pacifica brach sogar ein Teil eines gesperrten Holzpiers in den Pazifik. Strände und Teile der berühmten Hafenpromenade von San Francisco wurden zeitweise geschlossen. Bürgermeister Daniel Lurie verteilte Sandsäcke und rief die Bevölkerung dazu auf, unnötige Fahrten zu vermeiden.
Notstand in New Jersey ausgerufen
Auch an der Ostküste spitzt sich die Lage zu. New Jersey rief wegen der erwarteten Stürme und heftigen Regenfälle den Notstand aus. Gouverneurin Mikie Sherrill warnte vor Straßensperren, Umleitungen und möglichen großflächigen Stromausfällen, die bis zum Wochenende andauern könnten. Auch in Washington gibt es Warnungen vor Überschwemmungen entlang des Potomac.
Erntedank-Parade in New York verschoben
Besonders bitter für New York: Die berühmte "Macy’s Thanksgiving Day Parade" mit ihren riesigen Heliumballons wurde wegen der Sturmgefahr auf Samstag verschoben. Für Donnerstag werden Windböen von bis zu 97 km/h erwartet. Ab 55 km/h dürfen die gewaltigen Ballonfiguren aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufsteigen. Bürgermeister Zohran Mamdani warnte zudem vor Überflutungen und herabstürzenden Ästen und Stromleitungen.
Stürmischer Feiertag wartet
Thanksgiving gilt als eines der wichtigsten Feste in den USA. Traditionell kommen Familien zusammen, Millionen Menschen reisen quer durchs Land. Statt Truthahn und Familienidylle drohen heuer vielerorts aber Flugausfälle, gesperrte Straßen und ein stürmischer Feiertag.
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