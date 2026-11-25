Die Europäische Union drückt bei der Erweiterung auf das Tempo und sendet ein klares Signal an den Westbalkan: Die Tür zur EU steht so weit offen wie lange nicht mehr.

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Nach einem Spitzentreffen in Brüssel riefen EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Beitrittskandidaten dazu auf, die aktuelle politische Dynamik unbedingt zu nutzen.

Montenegro: schon 2028 Mitgliedschaft möglich

"Haltet die Dynamik aufrecht und setzt die Reformen um, die euch in die Europäische Union führen werden", sagte EU-Ratspräsident António Costa Mittwochabend nach einem Gipfeltreffen mit Spitzenvertretern aus Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo.

Die EU-Kommission hält es mittlerweile für realistisch, dass Montenegro bereits im Jahr 2028 als neues Mitglied aufgenommen werden könnte. Neben Montenegro lobte Costa ausdrücklich auch die starken Reformfortschritte Albaniens.

Serbien ist nicht vertreten

Albanien, Montenegro und Nordmazedonien stellte von der Leyen zudem für die kommenden Wochen weitere EU-Finanzhilfen von insgesamt 338 Millionen Euro in Aussicht. Zudem plant die Kommission ihren Angaben zufolge auch Fördermittelumschichtungen zugunsten der Länder mit großen Reformfortschritten.

Als einziges Westbalkanland nicht vertreten war bei dem Gipfel Serbien. Costa erklärte dies in der Abschlusspressekonferenz mit der Übergangsphase, in der sich das Land nach dem Wahlsieg der Studentenbewegung vor wenigen Wochen befindet. Er habe mit dem kommissarisch amtierenden Präsidenten Aleksandar Čupić gesprochen, sagte Costa. Dieser habe erklärt, dass er wegen dringender Arbeiten im serbischen Parlament leider nicht habe teilnehmen können. Der frühere Amtsinhaber Aleksandar Vučić war noch vor der Parlamentswahl zurückgetreten.