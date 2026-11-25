Ägypten
Gasflaschen-Explosion reißt mindestens 30 Menschen in den Tod
Bei einem Brand in der ägyptischen Provinz Giza nahe der Hauptstadt Kairo sind nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.
Flammenwalze oberhalb eines Tunnels
Nach Angaben ägyptischer Medien geriet ein Lastwagen mit Gasflaschen in Brand. Die Flaschen explodierten, woraufhin sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausbreitete, wie es hieß.
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Zuvor hatte das Gesundheitsministerium die Opferzahl auf 21 Tote und 15 Verletzte beziffert. Insgesamt 39 Rettungswagen seien im Einsatz gewesen. Die Verletzten seien in drei Krankenhäuser gebracht worden. Das Ministerium erklärte, der Brand sei oberhalb eines Tunnels ausgebrochen. Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie sich riesige Rauch- und Brandwolken auf der Straße ausbreiteten.
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