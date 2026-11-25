Eine verheerende Explosion hat am Mittwoch den Verkehr westlich der ägyptischen Hauptstadt Kairo in ein Flammenmeer verwandelt. Bei dem Unglück in der Provinz Giza kamen nach offiziellen Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 30 Menschen ums Leben, 15 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

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Bei einem Brand in der ägyptischen Provinz Giza nahe der Hauptstadt Kairo sind nach Behördenangaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

Flammenwalze oberhalb eines Tunnels

Nach Angaben ägyptischer Medien geriet ein Lastwagen mit Gasflaschen in Brand. Die Flaschen explodierten, woraufhin sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausbreitete, wie es hieß.

Mindestens 30 Tote nach Brand oberhalb eines Tunnels in Ägypten. © APA/AFP/MAHMOUD EL-KHAWAS

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium die Opferzahl auf 21 Tote und 15 Verletzte beziffert. Insgesamt 39 Rettungswagen seien im Einsatz gewesen. Die Verletzten seien in drei Krankenhäuser gebracht worden. Das Ministerium erklärte, der Brand sei oberhalb eines Tunnels ausgebrochen. Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie sich riesige Rauch- und Brandwolken auf der Straße ausbreiteten.