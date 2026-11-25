Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Nach mehreren Verletzungen des polnischen Luftraums will Warschau nun eine Flugverbotszone nahe der Grenze zur Ukraine einrichten.

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Polen bereitet eine Flugverbotszone an der Grenze zur Ukraine vor. Die Maßnahme soll nach Angaben des polnischen Vize-Verteidigungsministers Cezary Tomczyk Ende Dezember oder Anfang Jänner in Kraft treten.

Damit soll die polnische Armee russische Fluggeräte, die in den Luftraum des Nato- und EU-Landes eindringen, rascher identifizieren und gegebenenfalls abschießen können.

Zuletzt hatte Polen mehrere Verletzungen seines Luftraums gemeldet. In der Nacht auf Dienstag soll eine russische Aufklärungsdrohne während eines Angriffs auf die Westukraine vorübergehend in den polnischen Luftraum eingedrungen sein. Bereits am Freitag waren nach polnischen Angaben drei russische Marschflugkörper im Südosten des Landes eingeschlagen. Warschau sprach in beiden Fällen von gezielten Provokationen Russlands.

Russische Angriffe treffen Energieversorgung

Auch die Ukraine steht weiter unter schwerem Beschuss. Russische Angriffe richteten sich zuletzt vor allem gegen die Energieinfrastruktur. In mehreren Regionen kam es zu Stromausfällen, auch Gasversorgung und Stromnetze wurden beschädigt.

Ein Angriff auf ein Wärmekraftwerk des ukrainischen Energieunternehmens DTEK verursachte erhebliche Schäden. Die Stromerzeugung musste demnach eingestellt werden. Die Angriffe treffen das Land ausgerechnet während des Wintereinbruchs und verschärfen die ohnehin angespannte Versorgungslage.

Besonders schwierig ist die Lage in Saporischschja. Dort wurde nach ukrainischen Angaben ein Wohngebäude getroffen. Zudem wurde die externe Stromversorgung des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja erneut unterbrochen.

Sorge vor Eskalation im Winter

Auch Russland bereitet sich auf mögliche ukrainische Angriffe auf seine Energieversorgung vor. Vor allem in grenznahen Regionen wird mit Drohnenangriffen gerechnet. Viele Menschen decken sich deshalb mit Generatoren und leistungsstarken Batterien ein.

In und um Moskau wurden zudem einige Kraftwerke mit Anti-Drohnen-Netzen geschützt. Der russische Vizepremier Marat Chusnullin bezeichnete die Sicherung der Versorgung im Winter angesichts möglicher Drohnenangriffe als eine der wichtigsten Aufgaben.

Neue Bewegung bei Friedensgesprächen

Unterdessen gibt es auch diplomatische Entwicklungen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, dass Europa bei der nächsten Runde der Ukraine-Friedensgespräche vertreten sein werde. Die Europäer wollen Russland unter anderem zu einem Winter-Waffenstillstand bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur bewegen.

Russlands Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, forderte die europäischen Staaten hingegen auf, ihre Absichten im Konflikt zunächst in Gesprächen in Moskau zu erklären.

Die Ukraine steht damit weiter zwischen schweren militärischen Angriffen, zunehmendem Druck auf die Energieversorgung und internationalen Bemühungen um eine mögliche Friedenslösung.