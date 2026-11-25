Ab dem 12. Februar 2027 greift in ganz Österreich eine neue Regel aus der EU-Verpackungsverordnung. Wer Essen oder Getränke zum Mitnehmen bestellt, darf künftig seinen eigenen Mehrwegbehälter mitbringen – und das Lokal muss ihn befüllen.

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Wer sich am Weg in die Arbeit einen Coffee-to-go holt oder beim Einkaufen seine leeren Dosen zurückbringt, merkt im Jahr 2027 zwei spürbare Veränderungen im Alltag.

Neue EU-Regeln und schärfere Umweltziele nehmen Gastronomie sowie Supermärkte stärker in die Pflicht.

Lokale müssen mitgebrachte Box befüllen

Egal ob Bäckerei, Café, Imbissstand oder Restaurant: Betriebe im Take-away-Bereich sind ab 12. Februar 2027 verpflichtet, mitgebrachte Kaffeebecher, Trinkflaschen oder Jausenboxen mit heißen oder kalten Getränken sowie fertig zubereiteten Speisen zu füllen.

Für Konsumenten gelten dabei klare Vorteile: Das Lokal darf für die Nutzung des eigenen Gefäßes keine zusätzlichen Gebühren verlangen. Gastronomiebetriebe müssen vor Ort gut sichtbar darauf hinweisen, dass eigene Behälter mitgebracht werden dürfen.

Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn der mitgebrachte Behälter offensichtlich verschmutzt oder beschädigt ist oder aus hygienischen und technischen Gründen nicht passt – etwa, weil die Portion nicht in die Dose geht.

Automat streikt: so bekommst du dein Pfand

Auch beim österreichischen Einwegpfand zieht das Gesetz 2027 die Daumenschrauben an. Während sich an den 25 Cent Pfand für geschlossene Kunststoffflaschen und Metalldosen (0,1 bis 3 Liter) mit dem Pfandlogo nichts ändert, tritt die nächste gesetzliche Stufe in Kraft: Die vorgeschriebene Sammelquote steigt von bisher 80 auf 90 Prozent.

Das bedeutet: Neun von zehn verkauften Pfandgebinden müssen wieder zurück in den Kreislauf gelangen. Damit dieses Ziel erreicht wird, werden Rückgabemöglichkeiten weiter ausgebaut und Ausfälle bei den Automaten reduziert.

Für Einkäufer ist dabei besonders eine Regel wichtig, die oft zu Diskussionen an der Kassa führt: Ist der Pfandautomat im Supermarkt defekt oder voll, darf der Markt die Rücknahme nicht einfach verweigern. Mitarbeiter müssen leere, unzerdrückte Pfandflaschen und -dosen mit lesbarem Etikett in diesem Fall direkt an der Kassa oder manuell entgegennehmen und die 25 Cent pro Stück auszahlen.

Geschäfte ohne Automat müssen laut "Recycling Pfand Österreich" nur jene Verpackungsarten und -größen annehmen, die sie selbst verkaufen, und nur in einer haushaltsüblichen Menge.