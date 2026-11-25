Der US-Versandhändler Amazon weitet sein Angebot massiv aus und bringt den Neu- und Gebrauchtwagenverkauf nach Europa.

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Den Auftakt macht Anfang 2027 Großbritannien, während ein genauer Termin für den Start in den EU-Ländern und Österreich noch offen ist.

Mit dem Markteintritt in Großbritannien expandiert der Geschäftszweig "Amazon Autos" erstmals auf den europäischen Kontinent. Britische Kunden erhalten ab Anfang 2027 die Möglichkeit, Neufahrzeuge sowie geprüfte Gebrauchtwagen der Marke Hyundai direkt über die Plattform auszuwählen.

Darüber hinaus kooperiert der Handelskonzern mit dem britischen Autohändler Vertu Motors, um eine breite Palette an Gebrauchtwagen bereitzustellen. Amazon kündigte bereits an, das Portfolio schrittweise um weitere Handelspartner zu vergrößern.

So funktioniert der Fahrzeugkauf über die Plattform

Das Verkaufsmodell unterscheidet sich grundlegend vom klassischen Paketversand. Amazon liefert die Fahrzeuge nicht vor die Haustür, sondern übernimmt die Rolle eines Vermittlers zwischen Kunden und stationären Autohäusern.

Der digitale Kaufprozess gliedert sich in folgende Schritte:

Kunden durchstöbern das Fahrzeugangebot online auf der vertrauten Amazon-Oberfläche.

Das gewünschte Fahrzeug wird über das System verbindlich reserviert.

Die finale Besichtigung und Probefahrt finden bei einem regionalen Vertragshändler vor Ort statt.

Der eigentliche Kaufvertrag wird persönlich in der jeweiligen Niederlassung unterzeichnet, wobei Amazon die digitalen Vertragsvorlagen bereitstellt.

Matt Nuffort, Leiter von Amazon Autos International, betont die Intention hinter dem Konzept: Der Online-Kauf von Fahrzeugen solle sich "genauso einfach und transparent anfühlen, wie jeder andere Einkauf bei Amazon".

In den Vereinigten Staaten gehört der Autokauf über die Plattform bereits seit 2024 zum Alltag. An zahlreichen Standorten kooperiert der Online-Riese dort mit regionalen Händlern und bietet Fahrzeuge von 35 unterschiedlichen Herstellern an.