Die Sorge vor Sabotage und Drohnenangriffen wächst in Großbritannien. Die Luftwaffe soll ihre Flugzeuge nachts in Hangars und geschützte Unterstände bringen, um sie vor möglichen Angriffen zu schützen.

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Wie die britischen Medien "The Times" und Sky News berichten, sollen die Maßnahmen auf eine erhöhte Bedrohungslage zurückgehen. Demnach gibt es Pläne, auch Flugzeuge, die nicht in geschützten Gebäuden untergebracht werden können, mit speziellen Netzen gegen Drohnen abzusichern. Das Verteidigungsministerium äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Warnung vor russischer Sabotage

Hintergrund ist eine Warnung des britischen Verteidigungsministeriums und des Inlandsgeheimdienstes MI5 vor einer erhöhten Sabotagegefahr durch Russland. Am Dienstag hatten die Behörden auf die wachsende Bedrohung aufmerksam gemacht.

Zudem gab es zuletzt Vorfälle an britischen Militärstützpunkten, bei denen offenbar auch der Iran eine Rolle spielen könnte. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt RAF Lakenheath reagierten Soldaten in diesem Monat auf mutmaßliche unbefugte Drohnenaktivitäten. Das geschah wenige Tage, nachdem die USA Tankflugzeuge von einem anderen Stützpunkt dorthin verlegt hatten.

Auch US-Bomber waren betroffen

US-Präsident Donald Trump hatte bereits im vergangenen Monat erklärt, eine Bedrohung mit Verbindung zum Iran habe nach einem Vorfall im September zum Abzug von US-Bombern des Typs B-1 vom britischen Stützpunkt RAF Fairford geführt.

In der Nähe des Stützpunkts wurden zudem fünf Männer wegen verdächtiger Aktivitäten festgenommen. Die Behörden prüfen, ob der Vorfall mit dem Iran in Verbindung steht.

Die jüngsten Entwicklungen sorgen für wachsende Nervosität rund um britische und amerikanische Militäranlagen. Die möglichen Schutzmaßnahmen gegen Drohnen zeigen, wie ernst die Bedrohung inzwischen genommen wird.