Österreich erobert mit dem nächsten Produkt die USA. Nachdem für das 60 Euro teure Brot des Grazer Bäckers Martin Auer Leute vor seiner New Yorker Filiale Schlange standen, will nun Hallstein mit ihrem zwölf Euro teuren Wasser die nächsten Influencer beeindrucken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im September 2026 sorgte ein Grazer Bäcker mit seinem Brot für große Aufmerksamkeit. Er verkaufte in New York ein gewöhnliches Laib österreichisches Roggensauerteigbrot für 60 Dollar. Die Influencer liebten es und warteten in Schlangen vor der Bäckerei. Nun haben die US-Influencer das nächste österreichische Produkt für sich entdeckt.

Der Influencer "boywithnojob" hat auf seinem Instagram-Kanal eine Kritik zu dem 12 Dollar teurem Wasser aus Der Influencer "boywithnojob" hat auf seinem Instagram-Kanal eine Kritik zu dem zwölf Dollar teuren Wasser aus Österreich gepostet. Er hat die Flasche von Hallstein in seinem Auto probiert.gepostet. Er hat die Flasche von Hallstein in seinem Auto probiert.

Fazit: "Es ist sehr weich"

Sein erstes Fazit: Die Glasflasche schaut sehr hübsch aus. Er lobt, dass sie leicht zu öffnen sei. Danach kam die Verkostung. Das Wasser von Hallstein hat "boywithnojob" geschmeckt. Er sagt: "Es ist sehr weich, sehr gut und sehr schmackhaft." Zum Schluss fragte der Influencer, ob das Wasser seinen Durst gelöscht hat. Sein Ergebnis: "Ja, absolut. Das ist fantastisch!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Video haben innerhalb des ersten Tages über 100.000 Nutzer gesehen. Einige Nutzer finden, dass die Flasche eher nach Wodka und nicht nach Wasser aussieht.

Hallsteiner Wasser kann man natürlich auch in Österreich kaufen. Hierzulande kostet ein Karton mit sechs Flaschen im monatlichen Abo 42 Euro und bei einmaliger Bestellung 51 Euro. Für den großen Durst bietet das Unternehmen eine 5-Gallonen-Flasche an. Darin befinden sich etwa 18,9 Liter Wasser. Im Abo kostet das 105 Euro pro Monat. Für die einmalige Bestellung werden 125 Euro verlangt.