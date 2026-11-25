Ein massiver Wintereinbruch hat Teilen Norditaliens enorme Neuschneemengen gebracht und die Gebirgsregionen in eine tiefwinterliche Landschaft verwandelt. Vor allem im westlichen Aostatal führten intensive Niederschläge und starker Wind zu chaotischen Verhältnissen auf den Straßen sowie zu einer dramatisch verschärften Lawinensituation.

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Oberhalb von 2.300 Metern Seehöhe wurden im westlichen Aostatal binnen kürzester Zeit zwischen 60 und 90 Zentimeter Neuschnee gemessen. Im bekannten Wintersportort Cervinia fielen rund 50 Zentimeter Neuschnee, wodurch geparkte Fahrzeuge nahezu vollständig unter den weißen Massen begraben wurden und die Hauptstraße komplett geräumt werden musste.

Noch drastischer präsentierten sich die Bedingungen im Hochgebirge des Mont-Blanc-Massivs:

Punta Helbronner: An der auf 3.462 Metern gelegenen Seilbahn-Bergstation türmten orkanartige Windböen Verwehungen von mehr als zwei Metern Höhe auf.

An der auf 3.462 Metern gelegenen Seilbahn-Bergstation türmten orkanartige Windböen Verwehungen von mehr als zwei Metern Höhe auf. Schaufel-Einsatz: Das Stationspersonal von Skyway Monte Bianco musste mit Schaufeln Pfade freilegen; der reguläre Betrieb ruht derzeit aufgrund von Wartungsarbeiten.

Das Stationspersonal von Skyway Monte Bianco musste mit Schaufeln Pfade freilegen; der reguläre Betrieb ruht derzeit aufgrund von Wartungsarbeiten. Akute Lawinengefahr: Der regionale Warndienst rief für Lagen oberhalb von 2.300 Metern die zweithöchste Gefahrenstufe 4 („groß") aus.

Der regionale Warndienst rief für Lagen oberhalb von 2.300 Metern die zweithöchste Gefahrenstufe 4 („groß") aus. Instabile Schneedecke: Frische Triebschneeansammlungen lagern auf schwachen Altschneeschichten; an steilen Hängen wurden bereits mehrere mittlere Lawinenabgänge registriert.

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Nächstes Tief bringt Neuschnee bis in tiefe Lagen

Nach einer nur kurzen Wetterberuhigung verschärft sich die Lage im Alpenraum umgehend wieder. Ein neues Italientief greift auf die Gebirgsregionen über und drückt die Schneefallgrenze spürbar nach unten.

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Nach Angaben des Wetterdienstes ilmeteo.it muss im Piemont mit Schneefällen bis auf 500 bis 700 Meter herab gerechnet werden. In anderen Gebieten liegt die Grenze zwischen 800 und 1.200 Metern Seehöhe. Bis zum Donnerstag werden gebietsweise 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee erwartet, während oberhalb von 1.800 Metern Spitzenwerte von 90 bis zu 110 Zentimetern Neuzuwachs prognostiziert sind.

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Niederschläge greifen auf Südtiroler Täler über

Auch der Norden Italiens verzeichnet zunehmende Winteraktivität. Landesmeteorologe Dieter Peterlin meldete über die Online-Plattform X bereits leichten Schneefall in zahlreichen Südtiroler Tälern. Die Behörden raten Autofahrern und Wintersportlern zu äußerster Vorsicht bei Fahrten im Bergland und weisen auf die strikte Einhaltung der Wintersausrüstungspflicht hin.