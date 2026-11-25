Schwere Vorwürfe gegen den Vater von Herzogin Meghan: Thomas Markle (82) ist in den USA wegen des Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt worden.

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Im Falle einer Verurteilung in beiden Anklagepunkten drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft.

Grand Jury gab grünes Licht

Eine Grand Jury in Los Angeles gab grünes Licht für die Anklage. Laut den Ermittlern soll Markle auf Fotos gemeinsam mit mindestens einem nackten minderjährigen Mädchen sowie mit weiteren Kindern in unterschiedlichen Stadien der Entkleidung posiert haben. Belastendes Material wurde den Vorwürfen zufolge auf den Philippinen und in zwei Lagerräumen in Los Angeles vermutet. Die Behörden durchsuchten die entsprechenden Orte.

Festnahme Anfang November

Markle war Anfang November in Florida festgenommen worden und sitzt dort in Untersuchungshaft. Er weist sämtliche Vorwürfe zurück. In den kommenden Wochen soll er in Los Angeles vor Gericht erscheinen.

Sohn übergab belastendes Material

Auch auf den Philippinen laufen Ermittlungen. Dort werden dem 82-Jährigen zusätzlich die mutmaßliche Verbreitung, der Verkauf oder Export entsprechender Darstellungen sowie deren Besitz vorgeworfen. Ins Rollen kamen die Ermittlungen, nachdem sein Sohn Thomas Markle Jr. im Oktober vier Kisten mit Computern, Handys, Festplatten und alten Videokassetten an die Behörden übergeben hatte. Er hatte die Datenträger im früheren Haus seines Vaters auf der Insel Cebu gefunden.

Entfremdung von Tochter Meghan

Die Vorwürfe sorgen auch wegen der familiären Verbindung für Aufsehen: Thomas Markle ist der entfremdete Vater von Meghan. Die Herzogin hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte "zutiefst bestürzt" gezeigt. Bereits 2018 sei sie von britischen Sicherheitsbehörden über "beunruhigende und verstörende Vorwürfe" gegen ihren Vater informiert worden.

Zerrüttetes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen den beiden ist seit Jahren zerrüttet. Zur Hochzeit von Meghan und Prinz Harry 2018 in Großbritannien war Thomas Markle nicht erschienen. Stattdessen führte Prinz Charles seine Schwiegertochter zum Altar. Für den 82-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.