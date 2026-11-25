Österreich bleibt beim Alkohol- und Nikotinkonsum einer der Spitzenreiter in Europa. Das zeigt der neue OECD-Gesundheitsbericht "Health at a Glance 2026".

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Besonders alarmierend: Auch bei Jugendlichen greifen viele zu Alkohol, Zigaretten und E-Zigaretten.

Suizidrate ebenfalls hoch

Ein weiteres Sorgenkind ist die Suizidrate: 2023 lag Österreich im EU-Vergleich im Spitzenfeld. Nur Litauen, Slowenien und Ungarn verzeichneten höhere Werte. Positiv erwähnt die OECD das österreichische Suizidpräventionsprogramm SUPRA.

Platz drei im Alkohol-Ranking

Mit mehr als elf Litern reinem Alkohol pro Person und Jahr liegt Österreich EU-weit hinter Portugal und Lettland auf Platz drei. Zum Vergleich: Der EU-Schnitt beträgt 9,4 Liter. Auch beim Rauchen liegt Österreich über dem Durchschnitt: 20 Prozent der Menschen ab 15 Jahren rauchen täglich, EU-weit sind es 17 Prozent.

Jugendliche im Fokus

Besonders bedenklich ist der Konsum unter Jugendlichen. 60 Prozent der heimischen 15- bis 16-Jährigen haben innerhalb der vergangenen 30 Tage Alkohol getrunken – deutlich mehr als im EU-Schnitt von 44 Prozent. 22 Prozent griffen zumindest einmal zur Zigarette. Bei E-Zigaretten liegt der Anteil sogar bei 28 Prozent, ebenfalls über dem europäischen Vergleichswert.

"Resistent" gegen Antibiotika

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Österreich gehört zu den Ländern mit dem niedrigsten Antibiotikaverbrauch. Nur in den Niederlanden werden gemessen an der Bevölkerung noch weniger Antibiotika eingesetzt. Die nationalen Verbrauchsziele für 2030 hat Österreich bereits erreicht.

Auffällig viele Operationen

Auch bei der Lebenserwartung liegt Österreich über dem EU-Schnitt: 82,1 Jahre stehen 81,5 Jahren gegenüber. Gleichzeitig wird hierzulande auffallend viel operiert und untersucht. Österreich liegt bei künstlichen Hüftgelenken auf Platz zwei, bei Kniegelenken auf Platz vier und bei Grauer-Star-Operationen auf Platz drei. Auch CT- und MRT-Untersuchungen gibt es besonders häufig.