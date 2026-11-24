Seit Montag wird der 14-jährige Alexander B. aus Theresienfeld vermisst. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Buben und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

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Seit Montag gilt der 14-jährige Alexander B., der Autist ist, von seiner Wohnadresse in Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt) als abgängig. Nach bisherigen Erhebungen dürfte sich der Junge mit der Bahn von der Örtlichkeit entfernt haben und vermutlich mit dieser unterwegs sein, so die Polizei.

Fahndung mit veröffentlichtem Lichtbild

Über Ersuchen der Erziehungsberechtigten wurde mittlerweile ein Foto des Jugendlichen freigegeben, das online unter den Fahndungen der Landespolizeidirektion Niederösterreich abrufbar ist. Damit hoffen die Ermittler auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung, falls jemand den 14-Jährigen gesehen hat.

Beschreibung und Hinweise erbeten

Alexander B. ist rund 166 Zentimeter groß, schlank, hat dunkle Augen sowie dunkle Haare und trug zuletzt eine dunkelblaue "Adidas"-Jacke, eine dunkle Cargohose, weiß-graue "Champion"-Sneaker und eine graue Haube.

Wer den Buben gesehen hat oder seinen Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 beim Landeskriminalamt Niederösterreich zu melden.