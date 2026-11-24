Weil die Gefahr weiterer Straftaten bestehe, wurde zusätzlich seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt.

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Ein unfassbar grausamer Fall erschüttert das Burgenland! Ein 35-Jähriger soll seine eigene Katze brutal misshandelt und mit einer Rohrzange getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben und will den mutmaßlichen Tierquäler in einem forensisch-therapeutischen Zentrum unterbringen lassen.

Brutale Tat im Garten gefilmt

Mitte September soll es in Rechnitz (Bezirk Oberwart) zu der schrecklichen Tat gekommen sein. Der Tierbesitzer soll seine Katze zunächst schwer misshandelt und anschließend mit einer Rohrzange erschlagen haben. Doch damit nicht genug: Danach versuchte er offenbar, den Kopf des Tieres mit einem Spaten abzutrennen. Besonders verstörend: Der Beschuldigte soll die Tat sogar mit Fotos und Videos dokumentiert haben. Anschließend vergrub er das tote Tier auf einem Misthaufen in seinem Garten. Als Grund soll er angegeben haben, dass ihn die Katze gekratzt habe.

Justiz fordert Einweisung

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt klagt den 35-Jährigen wegen Tierquälerei an. Laut Ermittlungen soll er bei der Tat zurechnungsfähig gewesen sein. Weil die Gefahr weiterer Straftaten bestehe, wurde zusätzlich seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt.

Der Tatverdächtige saß zunächst in Untersuchungshaft, kam aber nach rund zehn Tagen wieder frei. Wann er sich vor Gericht verantworten muss, ist noch offen.