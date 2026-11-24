Der Autolenker und die Zugführerin wurden bei dem Crash verletzt.

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Schwerer Crash in Traiskirchen! Ein Zug der Badner Bahn rammte am Dienstag einen Pkw auf einem Bahnübergang und schleifte das Auto mit. Für den Lenker endete der Unfall mit schweren Verletzungen. Er war im völlig demolierten Wagen eingeschlossen!

Auto von Zug mitgeschleift

Gegen 13 Uhr kam es auf einem unbeschrankten, aber mit Lichtsignalen gesicherten Bahnübergang mitten im Ortsgebiet zur folgenschweren Kollision. Der Zug erfasste den Pkw mit voller Wucht und schleifte ihn ein Stück mit. Der Autofahrer wurde dabei im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr Traiskirchen rückte an und musste mit hydraulischem Rettungsgerät arbeiten, um den Schwerverletzten aus dem Fahrzeug zu befreien.

Auch Zuglenkerin verletzt

Eine Notärztin übernahm die Erstversorgung des Autofahrers. Anschließend wurde er in ein Wiener Krankenhaus gebracht. Auch die Triebfahrzeugführerin erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und musste ins Spital. Im Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 40 Fahrgäste. Sie kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die Fahrgäste wurden aus dem Zug gebracht. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird nun der genaue Unfallhergang untersucht.