× 128 neue Polizisten in Melk ausgemustert

In Melk fand heute die feierliche Angelobung und Ausmusterung von rund 280 Polizistinnen und Polizisten statt.

Im Prälatenhof des Stiftes Melk sind am Montag 128 Polizeischülerinnen und -schüler ausgemustert und 145 Aspirantinnen und Aspiranten angelobt worden. Dabei sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zu den Absolventinnen und Absolventen von fünf Lehrgängen und zu den Schülerinnen und Schüler jener sechs Kurse, die ihre Ausbildung unlängst begannen. Zu den weiteren Festgästen zählten unter anderem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Landespolizeidirektor Franz Popp, Bundespolizeidirektor Michael Takacs und der Kremser Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP).

© NLK Pfeiffer ×

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundesminister Gerhard Karner überreichten Zeugnisse.

Investitionen in die Infrastruktur

Sicherheit gehöre zu den Grundbedürfnissen, aber der Krieg in der Ukraine, der Terror der Hamas in Israel sowie Inflation und Teuerung würden den Menschen vieles abverlangen, weshalb es das Sicherheitsgefühl zu stärken gelte. "Wir wollen weiterhin eine der sichersten Regionen Europas sein", so Mikl-Leitner. "Wer den Beruf der Polizistin oder des Polizisten ausübt, muss sich auf das Umfeld und die Rahmenbedingungen zu 100 Prozent verlassen können. Deshalb ist es wichtig, Investitionen zu tätigen", betonte die ÖVP-Politikerin. Verwiesen wurde dabei auf die Flugeinsatzzentrale in Wiener Neustadt sowie die Einsatztrainingszentren in St. Pölten, Traiskirchen oder Süßenbrunn.

Aus für Tattoo-Verbot

Innenminister Gerhard Karner verwies auf laufende Recruiting-Maßnahmen. Allein in Niederösterreich hätten sich in den vergangenen Wochen mehr als 700 Menschen für den Polizeiberuf beworben. Im Dezember würden mehr als 100 ihre Ausbildung zu Polizeibeamten beginnen. Um Interessentinnen und Interessenten für den Polizeiberuf zu gewinnen, hat das Innenministerium unter anderem die Kampagne "Ich kann ́s werden" gestartet. Zusätzlich wurde das Einstiegsgehalt erhöht und Polizeischülerinnen und -schüler erhalten das österreichweit gültige Klimaticket. Nicht zuletzt stellen ein fehlender Führerschein oder eine sichtbare Tätowierung kein Hindernis mehr für die Bewerbung bei der Behörde dar. Die Lenkerberechtigung kann während der Ausbildung erworben werden, die Kosten werden übernommen.

Herausfordernder Beruf

Landespolizeidirektor Franz Popp sprach von einem "schwierigen, herausfordernden aber schönen Beruf". "Das muss von Familien, Freunden und Bekannten unterstützt werden“, so Popp. Er wünschte den jungen Kolleginnen und Kollegen eine gute Ausbildung. Jenen, die ausgemustert werden, wünschte er einen guten Start sowie, dass sie sich an den Dienststellen gut einbringen.