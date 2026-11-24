Ein Deutscher und ein Schweizer konnten festgenommen werden.

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Wilde Szenen in Wien-Döbling: Eine Gruppe Unbekannter soll nachts mehrere Züge besprüht haben. Als die Polizei einschritt, kam es zu heftigen Widerstandshandlungen und einer spektakulären Flucht.

Gegen 3 Uhr früh am 2. November alarmierte ein Zeuge die Polizei. Mehrere Personen sollen sich Zutritt zum Bahnhofsgelände an der Heiligenstädter Lände verschafft und dort Züge mit Farbe besprüht haben. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Verdächtigen über einen Absperrzaun. Zwei Männer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden noch vor Ort erwischt.

Pfefferspray und heftige Attacken

Doch die Festnahme verlief alles andere als ruhig: Beide Männer wehrten sich mit Schlägen und Tritten. Einer schleuderte sogar ein Baustellengitter in Richtung der Polizisten. Bei ihm fanden die Beamten ein Pfefferspray. Auch eine Videokamera, Handys, Aufkleber, eine Sturmhaube, Handschuhe und ein mutmaßlicher Haschisch-Würfel wurden sichergestellt. Insgesamt entdeckten die Ermittler 15 Spraydosen. An den Handschuhen hafteten frische Farbrückstände.

Drei Verdächtige entkommen

Drei weiteren Sprayern gelang die Flucht: Sie flüchteten über die Bahngleise in Richtung Rampengasse. Um sie aufzuhalten, feuerten die Polizisten zwei Schreckschüsse ab – ohne Erfolg. Die anschließende Fahndung blieb bisher erfolglos. Die beiden Festgenommenen besitzen die schweizerische beziehungsweise deutsche Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen laufen.