Europa League
Pflichtsieg: Salzburg empfängt punktloses Schlusslicht
Am Donnerstag (18:45 Uhr, live bei ServusTV und Sky) gastiert mit dem FC Ararat-Armenia ein vermeintlicher Außenseiter in der Red Bull Arena. Doch Trainer Danny Röhl warnt eindringlich vor dem armenischen Meister – zumal die Bullen auf ihren Topstürmer verzichten müssen.
Mit vier Punkten aus den ersten vier Partien – einem Sieg bei Levski Sofia, einem Remis gegen NK Celje sowie Niederlagen gegen den AC Milan und RSC Anderlecht – stehen die Salzburger vor dem fünften Spieltag unter Zugzwang.
Heißes Euro-Finish
Ein voller Erfolg gegen das noch punktlose Schlusslicht aus Jerewan ist eingeplant, um die Ausgangsposition vor dem Heimspiel-Doppel (am 10. Dezember folgt Sparta Prag) und dem Jänner-Finish gegen Bayer Leverkusen und Crystal Palace entscheidend zu verbessern.
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Röhl-Warnung an seine Spieler
Obwohl der 2017 gegründete armenische Champion (aktuell Dritter der heimischen Liga) auf internationaler Bühne bislang leer ausging, hebt Salzburgs Cheftrainer Danny Röhl den mahnenden Zeigefinger: "Unser Ziel sind ganz klar drei Punkte. Aber wir dürfen Ararat keinesfalls unterschätzen. Sie verfügen über eine routinierte Mannschaft."
Gleichzeitig fordert Röhl von seinem Team eine deutliche Leistungssteigerung im Offensivspiel. Gerade in der hier schmerzt der Ausfall von Torjäger Haris Tabakovic (Knie) besonders. Hinter den Einsätzen von Leandro Morgalla (Schulter) und Damir Redzic (Oberschenkel) stehen noch Fragezeichen.
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