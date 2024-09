Urlauber leiden unter Milben-Plage in Kroatien

Parasiten verderben den Urlaubsspaß: Istrien ist mit einer Grasmilben-Plage konfrontiert.

An der Adriaküste Kroatiens, insbesondere in Istrien, sorgen Milben für Unbehagen bei Urlaubern. Laut der "Ippen Media"-Gruppe begannen die ersten Meldungen im August aus Fažana und breiteten sich auf Šišan, Premantura und die Insel Fratarski aus. Diese Spinnentiere, erkennbar an ihrer breiten, glatten Oberfläche und als winzige Punkte, verursachen Hautreizungen. In Istrien handelt es sich um Grasmilben, die in der Vegetation nahe der Strände lauern.

Dr. Nediljko Landeka vom Institut für öffentliche Gesundheit in Istrien erklärte, dass Grasmilben in heißen, trockenen Sommern aktiv werden. Sie ernähren sich von Hautzellen und können allergische Reaktionen hervorrufen. Bisse können zu Hautreaktionen führen, die bis zu zwei Wochen anhalten, sind jedoch meist ungefährlich. Allergiker sollten bei starken Symptomen ärztliche Hilfe suchen.

Zum Schutz empfiehlt sich das Meiden von Grasflächen, das Tragen geschlossener Schuhe und die Verwendung von Insektenabwehrmitteln. Nach dem Aufenthalt in betroffenen Gebieten sollte man duschen und sich abrubbeln, um Milben zu entfernen. Dr. Landeka rät von großflächigen Desinfektionsaktionen ab, da diese die Umwelt belasten und die genauen Hotspots unklar sind. Stattdessen fokussiert sich Istrien auf Aufklärung und Prävention.