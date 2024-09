Pariser Eiffelturm könnte Olympische Ringe dauerhaft behalten

Bleiben die Olympischen Ringe auch über die Spiele hinaus am Eiffelturm befestigt?

Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat sich laut "Politico" dafür ausgesprochen, die Olympischen Ringe dauerhaft am Eiffelturm anzubringen. So soll der "festliche Geist" der Olympischen Spiele noch lange über diese hinaus bewahrt werden.

Die Spiele in Paris 2024 wurden als die "kostengrünsten in der Geschichte" angepriesen - mit Fokus auf Nachhaltigkeit und bestehende Infrastruktur. Nun sollen alle temporären Bauten, die für eigens die Veranstaltungen in der Innenstadt errichtet wurden, abgebaut werden. So soll Paris allmählich in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehren.

Kritiker des Vorhabens sehen in Hidalgos Vorschlag lediglich einen politischen Schachzug für die Bürgermeisterwahl 2026. Allen voran äußerste Hauptkonkurrentin Rachida Dati große Bedenken, während ihr Verbündeter, David Alphand, Hidalgo beschuldigte, die positiven Effekte der Olympischen Spiele für sich auszunutzen. Und auch ein direkter Nachfahre von Gustave Eiffel lehnt das Vorhaben ab, indem er argumentiert, dass die Ringe das Design des ikonischen Bauwerks "zerstören" würden.