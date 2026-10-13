Weißenkirchn/Schilda
"Vorsicht, Kinder!"-Schild verstellte Kindern den Gehweg
Manchmal braucht es keine Demo und keine Unterschriftenliste, ein bissiges Posting reicht. In Weißenkirchen in der Wachau verstellten ÖVP-Aufsteller den Gehweg, und ein Betroffener griff zur Tastatur. Sein Facebook-Eintrag hatte es in sich: „Uns, den ‚Veltliner-Eingeborenen’ liegt die Gesundheit unserer Kinder am Herzen. Deshalb verstellen wir den Gehweg mit unnötigen ÖVP-Werbetafeln und stellen noch ein weiteres unnötiges Verkehrszeichen dazu!”
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Plötzlich ging’s schnell
Der Beitrag ließ die Wachauer schmunzeln, die Parteifreunde wohl weniger. Nach mehrmaligem Nachposten rückte die ÖVP endlich aus und räumte die Tafeln weg. Der Gehweg gehört jetzt wieder den Fußgängern, und vor allem: den Kindern, und das Verkehrszeichen kann in Ruhe über seine Daseinsberechtigung nachdenken.
Die Moral von der G’schicht: Wer in der Wachau lange genug postet, bekommt freie Bahn. Bürgerprotest wirkt, und manchmal reicht dafür ein Glaserl Humor.
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