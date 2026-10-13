Neunkirchner Bürgermeister von Minister Wiederkehr maßlos enttäuscht

105 Tage Rot-Schwarz in Neunkirchen: 143 Beschlüsse, 95 Prozent davon einstimmig. Bürgermeister Teix und Vize Kautz ziehen Bilanz.

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Seit 29. Juni regieren ÖVP-Bürgermeister Peter Teix und SPÖ-Vize Günther Kautz gemeinsam. In vier Sitzungen fielen 143 Beschlüsse, 137 davon einstimmig. Teix will „Zusammenarbeit” statt Streit: In den Arbeitskreisen sitzen alle Fraktionen.

Neuer Koalitionsstil in Neukirchen?

Auch Dringlichkeitsanträge der Opposition werden besprochen, die Klubobleute treffen sich regelmäßig. Erstmals gab es außerdem eine Klausur der Stadträte.

Verkehr und Bad

Bei der Ritterkreuzung ist man laut Kautz „so weit wie noch nie”. Eine Studie mit dem Land sucht Lösungen, das Mobilitätskonzept nimmt wieder Fahrt auf. Offen sind noch die Kreuzung B17/Triftweg und eine 30er-Zone in Lerchenfeld. Der Zusammenschluss der Musikschulverbände Neunkirchen und des Schneeberglandes zum Musikschulverband Neunkirchen-Schneebergklang und die Beitritte zahlreicher Liegenschaften der Stadt zur Energiegemeinschaft sind zudem wichtige Themen.

In punkto Hallenbadfinanzierung sind sich die Koalitionspartner einig: Da das Erlernen des Schwimmens auf dem vom Bund erstellten Lehrplan steht, dürfen die Gemeinden bei der Finanzierung der Hallenbäder nicht allein gelassen werden. Gemeinsam mit dem Mürzzuschlager Bürgermeister hatte Bürgermeister Teix im Mai einen offenen Brief an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) mit diesem Anliegen verfasst.

Beim Hallenbad ist Teix „maßlos enttäuscht”: Auf seinen offenen Brief an Bildungsminister Wiederkehr kam keine Antwort. "Ich bin maßlos enttäuscht vom Bundesminister. Ich wollte mich mit ihm auf Augenhöhe an einen Tisch setzen und darüber reden", so Teix, der verspricht, bei diesem Thema nicht locker zu lassen.

Budgetkonsolidierung nach wie vor problematisch

Gespart wird dennoch. Das Thema Budgetkonsolidierung bleibt weiter auf der Agenda, zuständig für Finanzen ist Koalitionspartner Vizebürgermeister Kautz, der bereits an der Erstellung des Budgets für 2027 arbeitet.Das Erholungszentrum heizt künftig mit Hackschnitzel, manche Posten bleiben unbesetzt, Kautz arbeitet am Budget 2027. Dies in Kurzform. Neunkirchen bleibt spannend.