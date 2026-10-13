Schlechte Behandlung
Wegen "zweifelhafter Sprüche": Primar der UK Neunkirchen ist Job los
Die Uniklinik Neunkirchen hat sich von einem ihrer Primare getrennt. Im Sommer waren schwere Vorwürfe gegen den Abteilungsleiter aufgetaucht, es ging um sein Benehmen im Spital. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) bestätigt: Sein Vertrag ist aufgelöst.
Im September wurde der Mediziner zuerst freigestellt. Er soll Mitarbeiter und Kollegen schlecht behandelt haben, laut „NÖN” fielen auch „zweifelhafte Sprüche”. Die LGA ließ den Fall dienstrechtlich prüfen und zog nun die Konsequenzen.
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Vorerst neue Chefin
Die Abteilung ist schon wieder geregelt. Übergangsweise führt die bisherige Stellvertreterin und erste Oberärztin das Team.
Der Primar-Posten wird neu ausgeschrieben. Zuvor müssen aber noch rechtliche Fristen ablaufen. Laut LGA soll es noch heuer so weit sein.
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