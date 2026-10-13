oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schlechte Behandlung

Wegen "zweifelhafter Sprüche": Primar der UK Neunkirchen ist Job los

Rudolf Preyer
von
Das UK Neunkirchen.
© NÖ Landesgesundheitsagentur
Rauswurf an der Uniklinik Neunkirchen: Nach Vorwürfen gegen den Abteilungsvorstand ist der Primar seinen Job los.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Uniklinik Neunkirchen hat sich von einem ihrer Primare getrennt. Im Sommer waren schwere Vorwürfe gegen den Abteilungsleiter aufgetaucht, es ging um sein Benehmen im Spital. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) bestätigt: Sein Vertrag ist aufgelöst.

Im September wurde der Mediziner zuerst freigestellt. Er soll Mitarbeiter und Kollegen schlecht behandelt haben, laut „NÖN” fielen auch „zweifelhafte Sprüche”. Die LGA ließ den Fall dienstrechtlich prüfen und zog nun die Konsequenzen.

Auch interessant

Raketen-Explosion bei Ronaldo-Spiel

Papst kommt ins Spital: Mega-Sicherheitsalarm

Grönland verbietet Alkohol - jetzt geht Hefe aus

Vorerst neue Chefin

Die Abteilung ist schon wieder geregelt. Übergangsweise führt die bisherige Stellvertreterin und erste Oberärztin das Team.

Der Primar-Posten wird neu ausgeschrieben. Zuvor müssen aber noch rechtliche Fristen ablaufen. Laut LGA soll es noch heuer so weit sein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Steirer feiert Premiere gegen Struff in London

Tage der offenen Ateliers: 1.000 Künstler, null Eintritt

Wegen "zweifelhafter Sprüche": Primar der UK Neunkirchen ist Job los

Delta Variante: 19 neue Fälle in NÖ

Tomatencremesuppe

Wilfing ist zurück

Polizei erschießt Obdachlosen in L.A.

Waldbrand während "Rock in Vienna"

Wr. Neustadt: ÖBB-Bahn-Chaos geht weiter

Neunkirchner Bürgermeister von Minister Wiederkehr maßlos enttäuscht