Wegen "zweifelhafter Sprüche": Primar der UK Neunkirchen ist Job los

Rauswurf an der Uniklinik Neunkirchen: Nach Vorwürfen gegen den Abteilungsvorstand ist der Primar seinen Job los.

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Die Uniklinik Neunkirchen hat sich von einem ihrer Primare getrennt. Im Sommer waren schwere Vorwürfe gegen den Abteilungsleiter aufgetaucht, es ging um sein Benehmen im Spital. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) bestätigt: Sein Vertrag ist aufgelöst.

Im September wurde der Mediziner zuerst freigestellt. Er soll Mitarbeiter und Kollegen schlecht behandelt haben, laut „NÖN” fielen auch „zweifelhafte Sprüche”. Die LGA ließ den Fall dienstrechtlich prüfen und zog nun die Konsequenzen.

Vorerst neue Chefin

Die Abteilung ist schon wieder geregelt. Übergangsweise führt die bisherige Stellvertreterin und erste Oberärztin das Team.

Der Primar-Posten wird neu ausgeschrieben. Zuvor müssen aber noch rechtliche Fristen ablaufen. Laut LGA soll es noch heuer so weit sein.