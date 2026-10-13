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Hochschule St.Pölten

Hochmoderner Campus: USTP feiert 30er

Rudolf Preyer
von
Von der regionalen Bildungsinitiative zur europäischen Hochschule: Die im modernen Campus St. Pölten untergebrachte USTP feiert heuer 30 Jahre.
© FH St. Pölten
Von 60 Studierenden zur europäischen Hochschule: Die USTP St. Pölten feiert 30 Jahre mit Ministerin, Landeshauptfrau und Festakt.
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Alles begann mit einem Studiengang und rund 60 Studenten in der Glanzstoffvilla. Heute zählt die Hochschule St. Pölten rund 4.500 Studenten und einen hochmodernen Campus. Als erste österreichische Fachhochschule leitet sie eine European University, die Allianz E³UDRES².

Beim Festakt gratulierte Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ): „Was vor 30 Jahren klein begonnen hat, ist heute ein international vernetzter Hochschulstandort.” Die Festrede hielt TU-Wien-Rektor Jens Schneider.

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Lob von ganz oben

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nennt die USTP eine „echte Erfolgsgeschichte für Niederösterreich”. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) sieht in ihr einen Motor für Wirtschaft und Innovation, der kluge Köpfe in die Stadt holt.

Die Zukunft hat längst begonnen: Die USTP setzt auf ein KI-Reallabor und baut gemeinsam mit der TU Wien den Europacampus Hainburg auf.

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