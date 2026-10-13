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Kunst zum Anfassen

Tage der offenen Ateliers: 1.000 Künstler, null Eintritt

Rudolf Preyer
von
In einigen Ateliers kann Kunsthandwerk nicht nur erlebt, sondern auch selbst ausprobiert werden
© Verena Mayrhofer, Kulturvernetzung Niederoesterreich
Mehr als 1.000 Kunstschaffende öffnen am Wochenende ihre Türen. Der Eintritt ist frei, Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt!
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Am 17. und 18. Oktober öffnen in ganz Niederösterreich mehr als 650 Ateliers, Werkstätten und Galerien. Bei den Tagen der offenen Ateliers gibt es Malerei, Skulpturen, Street-Art, Fotografie und Modedesign zu entdecken, und das bei freiem Eintritt.

Besucher treffen die Kunstschaffenden direkt dort, wo die Werke entstehen. In Ulrichskirchen warten ein Keramik-Flohmarkt und ein Schaubrennen. In Rappottenstein legen Gäste in der Weberstube selbst Hand an.

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Kunst im Bunker

Auch die Schauplätze sind sehenswert. In Mistelbach zeigt „Kunst im Kloster” Werke im Kreuzgang, in Purgstall stellen Kunstschaffende in einem Bunker aus. In Wiener Neustadt sind auf rund 5.000 Quadratmetern mehr als 2.000 Werke zu sehen.

Weiter geht es am 7. und 8. November mit der „TDOA*tour contemporary”. Kuratierte Routen führen durch alle vier Viertel. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung ist nur online möglich.

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