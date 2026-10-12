Höllental: Neuer Wanderweg

Nach zehn Jahren ist er fertig: Der Flusswanderweg Höllental führt 8,7 Kilometer entlang der Schwarza von Kaiserbrunn bis zur ehemaligen Singerin. Am Samstag wurde er feierlich eröffnet.

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Der Weg dauert rund zweieinhalb bis drei Stunden und hat kaum Höhenunterschied. Perfekt für Familien mit Kindern. Rast gibt es im Weichtalhaus, wo Kaspressknödel warten. Anreise: Regionalbus 341 ab Bahnhof Payerbach-Reichenau, Parken ist kostenlos.

800.000 Euro Projekt

Die Naturfreunde Hirschwang-Reichenau hatten die Idee, der Spatenstich war im Oktober 2024. Land Niederösterreich, EU, Crowdfunding und Spender zahlten die Kosten von rund 800.000 Euro. Ehrenamtliche und Berufsschüler packten kräftig mit an.

„Hier ist ein attraktives Angebot entstanden, das Naturerlebnis, Sicherheit und regionale Entwicklung verbindet”, sagt Naturfreunde-Chef Andreas Schieder.