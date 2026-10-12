Grafenegg: "Neubert kehrt heim"

Neubert bringt Erfahrung, Herzblut und frische Ideen. Er ist seit 1. Oktober Künstlerischer Leiter. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner empfing ihn zum ersten Arbeitsgespräch.

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"Grafenegg zeigt, was Niederösterreich kann”, sagt Mikl-Leitner. Neubert kennt den Musik-Hotspot bestens: Von 2005 bis 2010 war er Geschäftsführer und hat die Anfänge entscheidend mitgeprägt. Danach ging es zu den Wiener Symphonikern und zum Orchestre National de France. „Er bringt Erfahrung, Herzblut und neue Ideen mit”, so die Landeshauptfrau.

Zukunft gesichert / Neue Impulse für Grafenegg

Das Fundament steht: Die Partnerschaft mit der Familie Metternich läuft bis 2070. Der neue Rudolf Buchbinder Saal erweitert das Angebot. Neubert nennt seine Rückkehr „ein Nachhausekommen”. Sein Ziel: Menschen für klassische Musik aller Epochen begeistern. Das Festival bleibt das Flaggschiff, zugleich will er Stars und junge Talente, Profis und Amateure enger zusammenbringen.