Bewegende Beichte
Obdachlos und Diebin: Michelle über schwere Jugend
Schlagersängerin Michelle verbrachte ihre Jugend unter extrem schwierigen Bedingungen. Vor ihrem Durchbruch im Jahr 1993, als sie mit 20 Jahren und dem Song "Und heut’ Nacht will ich tanzen" die ZDF-Hitparade gewann, war die Sängerin zeitweise obdachlos. Im Podcast "Ungefiltert On Fire" erinnerte sie sich an diese Phase und berichtete von Gewalt in der Familie, Aufenthalten im Frauenhaus sowie einer Zeit ohne festen Wohnsitz, in der sie auf der Straße lebte und Ravioli-Dosen bei Aldi stahl.
Häusliche Gewalt und schwere Kindheit
Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter waren Alkoholiker. Michelle beschrieb ihren Vater als sehr brutale Person und berichtete von einem Vorfall, bei dem er versucht haben soll, die Mutter in der Badewanne zu ertränken. Gemeinsam mit der Mutter suchte sie mehrfach Zuflucht in Frauenhäusern, wo die Familie jedoch ebenfalls keinen dauerhaften Schutz fand. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte die Sängerin, dass sie sich an keinen glücklichen Moment aus dieser Zeit erinnern könne und Verwahrlosung ihren Alltag bestimmt habe.
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Der Wendepunkt durch den Erfolg
Mit dem Sieg bei der ZDF-Hitparade im Jahr 1993 änderte sich das Leben der Sängerin schlagartig. Im Podcast erzählte Michelle, dass nach dem Gewinn ihres ersten Songs alles sehr schnell gegangen sei und sie damals nur im Hier und Jetzt gelebt habe. Für ihre ersten Auftritte erhielt sie eine Gage von 2.000 Mark, was für sie damals eine sehr große Summe darstellte, nachdem sie wenige Jahre zuvor nicht gewusst hatte, wie sie an ihre nächste Mahlzeit gelangen sollte.
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