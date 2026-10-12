Grill-WM in Vegas
Nach Chemo-Ende: Johann Lafer feiert TV-Comeback
Johann Lafer und Steffen Henssler reisten für die VOX-Sendung, jetzt auch auf RTL+, "Grenzenlos Genial Gekocht" nach Vilnius. Beim dortigen "Twin Smoke"-Barbecue-Festival ging es um die Qualifikation für die Barbecue-WM in Las Vegas. Für Lafer stand dabei eine persönliche Revanche auf dem Spiel, nachdem er im Vorjahr bei der Pizza-WM in Parma lediglich Platz 184 belegte, während Henssler den vierten Platz erreichte.
Harte Proben beim Barbecue-Festival
Vor dem Start machten sich die beiden Köche mit den strengen Regeln der BBQ-Profis vertraut. Nach dem Einkauf und Vorbereiten des Fleisches schenkte Henssler seinem Kollegen eine Mischmaschine zum Mischen des Fleisches. Beim ersten Testlauf mit Brisket bewerteten die Veranstalter Garzeit, Geruch und Geschmack jedoch nur mit zwei Punkten. Nach strengen Kontrollen am nächsten Morgen mussten im Wettkampf Speisen wie Chicken Wings, Pork, Brisket, Spareribs und Ribeye-Steaks unter Zeitdruck zubereitet werden.
Gemischte Ergebnisse bei der Siegerehrung
Bei der Auswertung belegte das "Team GGG" Platz fünf bei den Chicken Wings, Platz sieben beim Pork, Platz sechs beim Brisket sowie den letzten Platz bei den Spareribs. Steffen Henssler erreichte beim Ribeye-Steak den siebten Platz. Johann Lafer, der sein eigenes Steak kurz zuvor noch als nicht gelungen bezeichnet hatte, belegte überraschend den fünften Platz.
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Ticket für die WM gesichert
Durch diese Platzierung erhielt Johann Lafer das "Golden Ticket" für die Barbecue-WM in Las Vegas. Auf der Bühne erklärte er unter Tränen, dass dies einer der allergrößten Momente für ihn sei, und kündigte an, die Reise nur gemeinsam mit Henssler anzutreten. Neben dem beruflichen Erfolg beendete Lafer vor Kurzem eine Chemotherapie gegen Lymphdrüsenkrebs. Nach der Rückbildung der Lymphome führt er nun eine zweijährige Immuntherapie fort, bei der er etwa alle zwei Monate Infusionen erhält.
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