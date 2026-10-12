Royaler Wirbel: Königin nicht mehr Teil des Königshauses

Völlig überraschend scheint die Königin auf der Homepage der Royals nicht mehr als Teil des Königshauses auf, was für jede Menge Wirbel sorgt.

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Der neue Auftritt der norwegischen Royals sorgt für Aufregung. Nach dem Tod von König Harald und dessen Schwester Astrid wird die trauernde Witwe, Königin Sonja, offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses geführt.

Am 28. August 2026 wurde in Norwegen die Staatstrauer ausgerufen. König Harald ist im Alter von neunundachtzig Jahren im Reichskrankenhaus von Oslo verstorben. Sein Sohn Haakon VIII. trat bereits die Thronfolge an. Nun wurde das auch auf der royalen Website aktualisiert.

Wo bis vor Kurzem noch um Verständnis gebeten wurde, dass die Seite nicht aktuell sei und es vorübergehend zu Fehlern kommen kann, ist nun ein Bild des neuen Königs und seiner Frau Mette-Marit zu sehen. Das nahm man offenbar zum Anlass, um auch hier richtig aufzuräumen.

Neue Anordnung

Weiters wurde auch die neue Anordnung des Königshauses aufgelistet, was bei vielen Einheimischen zu Unstimmigkeiten geführt hat. Denn die Witwe von Harald, Königin Sonja, ist offiziell nicht mehr Teil des Königshauses. Dort werden nur Haakon, Mette-Marit und deren Tochter Ingrid Alexandra geführt.

Der neue Web-Auftritt der norwegischen Royals. © kongehuset.no

Für die Mutter des obersten Monarchen war hier kein Platz mehr, sie findet sich fortan in der Liste für "übrige Mitglieder der Königsfamilie", wo auch mit Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Märtha Louise aufscheinen. Die Einordnung der mittlerweile als "Königsmutter" anzusprechenden Sonja sorgt allerdings für Gesprächsstoff. Adels-Experte Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen meint gegenüber "Dana Press", dass es sich hier um einen großen Widerspruch handelt.

Experte sieht Widerspruch

Bisher war es in Norwegen üblich, dass nur diejenigen mit Königliche Hoheit oder Majestät angesprochen werden, die das Königshaus auch nach außen vertreten. Sonja nimmt allerdings sehr wohl noch an offiziellen Terminen teil. Ausgerechnet am Montag, wo diese Änderung publik wurde, besuchte sie in Oslo das Nationalarchiv, und das war alleine in diesem Monat nicht der letzte Termin auf ihrer Agenda.

Die norwegischen Royals halten zusammen. © WireImage

Experten schätzen die Situation allerdings so ein, dass der Schritt auch in Absprache mit der Königsmutter sehr bewusst gesetzt wurde. Damit soll klargemacht werden, dass sie der nächsten Generation den Vortritt lässt. Allerdings wird sie ihren Sohn weiter unterstützen, so lange Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen kann. Erst im Sommer 2027 soll die neue Königin wieder Termine wahrnehmen können.