DAS macht Prinzessin Kates Ex-Stylistin heute

Rund 15 Jahre lang war Natasha Archer an der Seite von Catherine, Princess of Wales, tätig. Vor einem Jahr wagte die 38-Jährige beruflich einen Neustart.

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Ihre Arbeit im royalen Umfeld ging dabei weit über die Auswahl passender Outfits hinaus: Archer behielt auch organisatorische Aufgaben im Blick und sorgte dafür, dass der Alltag reibungslos funktionierte. Inzwischen hat sie ihr eigenes Unternehmen aufgebaut und konzentriert sich auf individuelle Stilberatung.

Positive Bilanz nach einem Jahr

Natascha Archer war 15 Jahre Herzogin Kates Stylistin. © Getty Images

Auf Instagram zieht Archer nun eine positive Zwischenbilanz. Ein Jahr nach dem Start ihres Unternehmens freue sie sich besonders über die Zusammenarbeit mit neuen Kundinnen und Kunden. Ihr Ziel sei es, Menschen dabei zu helfen, eine Garderobe zu entwickeln, die zu ihrer Persönlichkeit passt und ihnen Sicherheit im Auftreten gibt. Auch in Zukunft wolle sie mit diskreter und individueller Beratung unterstützen.

"Blicke mit größter Wärme zurück"

Ihre Zeit im royalen Umfeld scheint Archer in guter Erinnerung zu behalten. Gegenüber der britischen Zeitung "The Telegraph" hatte sie bereits erklärt, dass sie sich selbst nicht als klassische Stylistin sehe, sondern ihre damaligen Aufgaben umfassender verstanden habe.

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Über ihre Jahre an der Seite der Royals sagte sie rückblickend: "Ich habe dort unglaubliche Freundschaften geschlossen und blicke mit größter Wärme auf meine Erinnerungen zurück. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit."

Mittlerweile hat für Archer ein neues berufliches Kapitel begonnen. Die Erfahrungen aus ihrer langjährigen Tätigkeit im Umfeld von Kate nimmt sie dabei offenbar gerne mit.