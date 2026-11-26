Missbrauch
Gérard Depardieu: Anklage wegen Vergewaltigung fix
Der mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontierte französische Schauspieler Gérard Depardieu muss sich laut seinem Anwalt in einem Vergewaltigungsverfahren vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht hat am Donnerstag entschieden, dass die 2018 eingereichte Klage der Schauspielerin Charlotte Arnould in einen Strafprozess mündet.
Vorwürfe wiegen schwer
Eine Untersuchungsrichterin hatte 2024 einen Prozess beantragt, Depardieu dagegen Rechtsmittel eingelegt. Der Schauspieler bestreitet die Vorwürfe.
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Nach Darstellung der Anklage nutzte Depardieu die Verletzlichkeit der damals 22 Jahre alten, an Magersucht leidenden Schauspielerin aus. Sie war in seine Pariser Wohnung gekommen, um eine Rolle zu üben. Depardieu hatte kürzlich in einem anderen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs seine Berufung zurückgezogen. Dadurch wurde eine 18-monatige Bewährungsstrafe rechtskräftig. Zudem wurden weitere Missbrauchsvorwürfe gegen ihn und den Schriftsteller Michel Houellebecq bekannt.
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