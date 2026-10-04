Dänen-Royals verschwunden: Steuerzahler wütend

Prinzessin Marie zeigt sich im Jahr 2026 kaum noch in Dänemark, obwohl sie weiterhin 18 Schirmherrschaften innehat. Ihre lange Abwesenheit sorgt nun für deutliche Kritik.

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Beim traditionellen Neujahrsempfang in Kopenhagen am Donnerstag, 1. Januar 2026, standen Prinz Joachim und Prinzessin Marie noch an der Seite von König Frederik X. und Königin Mary. Seitdem ist die 50-Jährige in Dänemark allerdings kaum noch öffentlich aufgetaucht.

Wie die dänische Zeitung Ekstra Bladet berichtet, zeigte sie sich lediglich im April bei der Konfirmation von Prinz Vincent und Prinzessin Josephine. Diese seltene Präsenz sorgt für Aufsehen, da Marie dem Königshaus zufolge weiterhin 18 Organisationen als Schirmherrin zur Seite steht.

Forderung nach einer Erklärung

Wegen der anhaltenden Abwesenheit wächst die Kritik an der Ehefrau von Prinz Joachim. Royal-Expertin Trine Villemann von Ekstra Bladet fordert eine Klarstellung vom Palast und betont, dass das Königshaus den dänischen Steuerzahlern erklären müsse, warum die Prinzessin nicht im Land ist, um ihrer Arbeit nachzugehen. Villemann bezeichnet das Verschwinden der Prinzessin als seltsam, räumt jedoch ein, dass die große Entfernung zwischen den USA und Dänemark eine Rolle spielen könnte. Eine Anfrage des Magazins Her & Nu ließ der dänische Hof laut Gala unbeantwortet.

Die Familie bei einer Palast-Feierlichkeit © Getty Images

Rückkehr nach Dänemark geplant

Derzeit lebt die Familie in den USA, da Prinz Joachim in Washington als Verteidigungsindustrieattaché an der dänischen Botschaft arbeitet. Dieser Aufenthalt in den Vereinigten Staaten ist allerdings zeitlich begrenzt. Der Palast gab bekannt, dass die Familie bis August 2027 in Washington bleiben wird. Prinzessin Marie selbst bestätigte im Februar, dass sie nach Ablauf dieser Zeit gemeinsam mit Joachim und den Kindern nach Dänemark zurückkehren möchte.