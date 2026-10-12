Hollywood-Star Selma Blair rastet im Flugzeug völlig aus

Schauspielerin Selma Blair ist nach der Landung eines Delta-Airlines-Flugzeugs in New York festgenommen worden. Laut einem Bericht von "TMZ" soll sie während des Fluges versucht haben, eine Tür der Maschine zu öffnen. Außerdem werden ihr Angriffe auf zwei Crewmitglieder vorgeworfen.

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Der Vorfall soll sich am Sonntag auf einem Flug nach New York ereignet haben. Wie "TMZ" berichtet, soll Blair versucht haben, eine Flugzeugtür zu öffnen, während sich die Maschine noch in der Luft befand. Als die Besatzung eingriff, soll die Situation eskaliert sein.

Die Schauspielerin soll einen Flugbegleiter geschlagen und einen weiteren gebissen haben. Zwei Crewmitglieder wurden dabei dem Bericht zufolge verletzt. Nach der Landung am John F. Kennedy International Airport kümmerten sich die Behörden um den Vorfall. Blair wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch das FBI nahm Ermittlungen auf.

Sprecher spricht von medizinischem Notfall

Selma Blairs Sprecher erklärte gegenüber "TMZ", dass die Schauspielerin einen medizinischen Notfall erlitten habe, der zu dem mutmaßlichen Verhalten geführt habe. Nach der Landung sei sie sofort medizinisch versorgt worden und befinde sich inzwischen in einem stabilen Zustand.

Was genau hinter dem Notfall steckt, ist bislang nicht bekannt. Laut der New Yorker Hafenbehörde musste eines der betroffenen Crewmitglieder im Krankenhaus behandelt werden. Ob der Vorfall strafrechtliche Konsequenzen für Blair haben wird, ist derzeit offen.

Bereits 2016 gab es einen Vorfall an Bord

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin während einer Flugreise für Schlagzeilen sorgt. © FilmMagic

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin während einer Flugreise für Schlagzeilen sorgt. Bereits 2016 kam es an Bord eines Flugzeugs zu einem Zwischenfall. Damals wurde Blair auf einer Trage aus der Maschine gebracht.

Erst Anfang Oktober zeigte sich die "Eiskalte Engel"-Darstellerin wieder bei einem öffentlichen Termin in New York. Am 1. Oktober besuchte sie die Veranstaltung "State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum" der Anti-Defamation League. Laut "TMZ" wirkte sie dort gut gelaunt.

Bekannt aus "Eiskalte Engel" und "Natürlich blond!"

Selma Blair wurde vor allem durch ihre Rollen in den Filmen "Eiskalte Engel" und "Natürlich blond!" bekannt. © Getty Images

Selma Blair wurde vor allem durch ihre Rollen in den Filmen "Eiskalte Engel" und "Natürlich blond!" bekannt. Später war sie unter anderem in "Super süß und super sexy" sowie in der "Hellboy"-Reihe zu sehen. Die Schauspielerin ist außerdem Mutter eines Kindes.