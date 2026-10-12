Haaland mit Verrückt-Beichte: ManCity-Knipser schwärmt von Kühen!

Manchester-City-Torjäger Erling Haaland überrascht mit ungewöhnlichen Zukunftsplänen: Nach dem Karriereende will der Norweger auf einer Farm leben – und schwärmt von Kühen.

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Fußball-Superstar Erling Haaland von Manchester City sorgt abseits des grünen Rasens erneut für Schlagzeilen. In einem ausführlichen Interview mit dem "The Wall Street Journal Magazine" sprach der norwegische Knipser offen über seine Pläne für die Zeit nach der aktiven Profikarriere. Dabei verriet der 26-jährige Ausnahmekönner, dass es ihn nach dem Rücktritt vom Spitzensport auf das Land zieht. "Die Idee von Ruhe und dem Zusammenleben mit Tieren reizt mich extrem", erklärte Haaland. Vor allem eine bestimmte Tierart hat es dem torgefährlichen Angreifer dabei angetan: Kühe.

Haaland schwärmt von der Gelassenheit der Tiere

Der Torgarant der Skyblues begründete seine Faszination für die Vierbeiner mit deren tiefenentspannter Lebensweise. "Ich bewundere Kühe wirklich – ihre Art zu leben, ihre Einstellung zum Dasein und zu allem rundherum", führte Haaland aus. Sie würden den ganzen Tag im Freien liegen, entspannen, grasen und sich keinerlei Sorgen machen. "Wenn man genauer darüber nachdenkt, glaube ich, dass wir Menschen extrem viel von Kühen lernen können", so der City-Star schmunzelnd.

Pep Guardiola als gedanklicher Vorreiter beim Thema Kühe

Inspiration auf und abseits des Rasens: Manchester-City-Erfolgsduo Pep Guardiola und Erling Haaland im innigen Gespräch am Spielfeldrand. Nach Guardiolas humorvollem Zitat über Kühe enthüllte nun auch Torjäger Haaland seine Faszination für die Tiere und seine Zukunftspläne auf dem Bauernhof. © Getty Images

Interessanterweise ist Haaland im Lager des englischen Meisters nicht der Erste mit einer Schwäche für die Ruhe der Tiere. Bereits im vergangenen Jahr sorgte sein ehemaliger Trainer Pep Guardiola mit einem ähnlichen Vergleich für Aufsehen, als er über seinen Abschied aus Manchester sprach. Der Starchronist zitierte ein altes katalanisches Sprichwort über das Zuschauen beim Vorbeifahren von Zügen: "Ich möchte einfach anhalten und den Zügen zuschauen, so wie Kühe es tun."

Für Haaland steht jedenfalls fest, dass er sich diesen Frieden nach dem Ende seiner glorreichen Karriere auf der eigenen Farm erfüllen wird.