Der rot-weiß-rote Davis-Cup-Traum ist geplatzt! Österreich muss sich im Viertelfinale Spanien mit 0:2 geschlagen geben und die Koffer in Bologna packen.

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Nach der Niederlage von Joel Schwärzler (ATP-170.) lag es an Jurij Rodionov (ATP-119.), die ÖTV-Hoffnungen am Leben zu halten. Und zunächst sah es tatsächlich nach einer Sensation aus. Der Niederösterreicher erwischte gegen Rafael Jódar (ATP-10.) einen Traumstart, gewann den ersten Satz deutlich mit 6:2. Doch dann folgte der bittere Einbruch: Der Weltranglisten-119. fand gegen den spanischen Weltklassespieler kein Mittel mehr und musste sich nach 1:31 Stunden mit 6:2, 0:6 und 1:6 geschlagen geben.

Rodionov startet furios

Zu Beginn musste Rodionov erst seinen Rhythmus finden, doch mit dem Break zum 2:1 bekam der Österreicher immer mehr Oberwasser. Der 27-Jährige spielte mutig, setzte Jódar unter Druck und legte mit einem weiteren Aufschlagdurchbruch zum 5:2 nach. Wenig später machte Rodionov nach nur 32 Minuten den ersten Satzgewinn perfekt. Die Hoffnung auf eine rot-weiß-rote Überraschung war plötzlich wieder richtig groß.

Doch Jódar hatte darauf die passende Antwort. Der 20-jährige Spanier schaltete einen Gang höher und übernahm komplett das Kommando. Früh nahm er Rodionov den Aufschlag ab, ließ zwei weitere Breaks folgen und fegte den ÖTV-Spieler im zweiten Satz regelrecht vom Platz. Mit einem klaren 6:0 stellte die Nummer zehn der Welt nach nur einer Stunde auf 1:1.

Keine Wende mehr: Jódar macht den Sack zu

Auch im Entscheidungssatz stemmte sich Rodionov zunächst gegen den drohenden K.o. Zwar ließ er eine Breakchance ungenützt, konnte mit dem Spielgewinn zum 1:1 aber zumindest kurz den Lauf seines Gegners stoppen. Lange hielt die Gegenwehr allerdings nicht. Jódar schlug im vierten Game erneut zu und ließ danach nichts mehr anbrennen. Der Spanier zog davon und verwertete nach 91 Minuten seinen zweiten Matchball zum 6:2, 0:6 und 6:1.

Carlos Alcaraz jubelt mit dem spanischen Team über den Halbfinal-Einzug. © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Damit war das Viertelfinal-Aus für Österreich endgültig besiegelt. Wie schon im Vorjahr endet die Davis-Cup-Reise für das ÖTV-Team im Viertelfinale. Spanien darf hingegen weiter vom Titel träumen und bekommt es am Samstag im Halbfinale mit Großbritannien zu tun. Die Briten hatten sich zuvor gegen Deutschland durchgesetzt. Dann könnte auch Spaniens Superstar Carlos Alcaraz erstmals ins Geschehen eingreifen – gegen Österreich war er noch geschont worden.