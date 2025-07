Red-Bull-Hammer: Jetzt bricht Horner sein Schweigen

Teamchef-Beben bei Red Bull Racing! Christian Horner wurde beim rot-weiß-roten Rennstall gefeuert, jetzt meldet sich der Brite zu Wort.

„Nach zwanzig unglaublichen gemeinsamen Jahren verabschiede ich mich heute schweren Herzens von dem Team, das ich so geliebt habe“, schreibt Horner. „Jeder einzelne von euch, die großartigen Mitarbeiter in der Fabrik, war das Herz und die Seele all dessen, was wir erreicht haben“, so Horner.

In Horners Amtszeit formte sich Red Bull Racing zu einem der erfolgreichsten Teams der Formel 1. Sechs Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und acht Fahrertitel – darunter die legendäre Vettel-Ära und die jüngsten Erfolge mit Max Verstappen – gehen auf sein Konto. Doch in der laufenden Saison läuft sportlich wenig zusammen. Platz vier in der Konstrukteurswertung ist weit hinter den eigenen Ansprüchen – offenbar zu weit.

„Ob Sieg oder Niederlage, wir haben uns auf jedem Schritt des Weges stets solidarisch zur Seite gestanden, und das werde ich nie vergessen“, so Horner weiter. „Es war mir eine Ehre, Teil dieses großartigen Teams zu sein und es zu leiten, und ich bin so stolz auf unsere gemeinsamen Erfolge und auf euch alle“, erklärt der Brite.

Trotz des sportlichen Einbruchs bleibt der scheidende Teamchef fair – und dankt ausgerechnet jenen, die ihn zuletzt regelmäßig geschlagen haben. „Mein Dank gilt unseren Rivalen, ohne die es überhaupt keinen Rennsport gäbe. Ihr habt uns angetrieben, herausgefordert und zu Erfolgen geführt, die wir uns nie erträumt hätten.“

Horner blickt zurück auf zwei Jahrzehnte in der Königsklasse, geprägt von Intensität, Innovation und unermüdlichem Ehrgeiz: „Die Formel 1 ist ein Sport, der auf Leidenschaft und Respekt basiert. Die Rivalitäten waren erbittert, aber der gemeinsame Antrieb, die Messlatte höher zu legen, hat diese Reise so besonders gemacht.“

Am Ende bleibt vor allem eines: Stolz. „Ich verlasse die Formel 1 mit großem Stolz auf das, was wir erreicht haben – und auf das, was für 2026 geplant ist. Vielen Dank“, so Horner zum Schluss. Wer sein Nachfolger wird, ist noch offen.