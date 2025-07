Hammer-Gerücht: Kehrt Horner noch heuer in die Formel 1 zurück?

Kaum ist das Aus von Christian Horner bei Red Bull besiegelt, gibt es schon brisante Gerüchte, dass der Brite noch heuer in die Formel 1 zurückkehren könnte.

Nach 20 Jahren an der Red-Bull-F1-Spitze ist die Ära Horner seit Mittwoch offiziell zu Ende. Der 51-jährige Brite verlor den teaminternen Machtkampf und musste mit sofortiger Wirkung seine Tasche packen. Doch er könnte schon bald ein Comeback feiern.

Übereinstimmenden Berichten zufolge gab es viele Gründe für die Trennung. Seit der Sex-Chat-Affäre mit einer Mitarbeiterin war der Ehemann von Ex-Spice-Girl Geri Halliwell längst nicht mehr unumstritten. Dennoch genoss er lange Zeit Rückendeckung von Red-Bull-Besitzer Chaleo Yoovidhya. Doch die anhaltende Erfolglosigkeit mit den Pleite-Rennen in Spielberg und Silverstone war zu viel.

Immer wieder gab es auch Gerüchte, dass Horner noch mehr Macht innerhalb des Rennstalls einforderte und sich auch Anteile am Team erkaufen wollte. Bei einem geschätzten Jahresgehalt von 15 Millionen Euro wäre da sicher einiges möglich gewesen. Daraus wird nun nichts mehr, dafür gibt es zwei andere Möglichkeiten für Horner.

Briten träumen von Hamilton & Horner bei Ferrari

Bereits im Mai gab es Meldungen, wonach Ferrari versucht habe, Horner von Red Bull abzuwerben (oe24 berichtete). Damals soll das Angebot allerdings abgelehnt worden sein. Doch bei der Scuderia aus Maranello ist man immer noch sehr unzufrieden mit Fred Vasseur.

© Getty

Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton schaffte es seit seinem Sensations-Wechsel mit Ausnahme des Sprint-Sieges in China kein einziges Mal aufs Podest. Der stolze Rennstall will schnellstmöglich bessere Ergebnisse und Siege sehen. Mit Horner wäre plötzlich ein super-erfolgreicher Teamchef frei. Auch die britischen Fans träumen von einem britischen Erfolgs-Duo in Rot. Italienischen Medien zufolge soll sich Horner bereits mit Ferrari-Präsident John Elkann getroffen haben, was er nur halbherzig dementierte: "Mein Italienisch ist noch schlechter als das Englisch von Flavio (Briatore, d. Red.). Wie um alles in der Welt sollte das also funktionieren?"

Noch kennen wir die Bedingungen für die Horner-Trennung von Red Bull nicht. Möglich, dass der Ex-Teamchef, dessen Vertrag ursprünglich bis 2023 belaufen war, aufgrund einer Konkurrenzklausel (noch) länger nicht bei einem anderen Team loslegen darf.

Kauft sich Horner bei Team ein?

Doch auch eine zweite Möglichkeit wird nun immer realistischer. Horner wollte schon bei den Bullen mehr Mitspracherecht. Gut möglich, dass er sich mit einem Anteil bei einem Rennstall einkauft.

© Getty

Naheliegend wäre etwa Alpine. Das französische Team wird derzeit von Formel-1-Legende Flavio Briatore geführt nachdem Oliver Oakes Anfang Mai plötzlich zurückgetreten ist. Briatore sucht einen Nachfolger und könnte den Briten mit einem netten Paket den Weg nach Frankreich schmackhaft machen.