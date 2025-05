Alarm bei Red Bull: Verstappen-Warnung nach Ferrari-Angebot

Turbulente Tage bei Red Bull Racing: Nach der Taktik-Pleite in Monaco brodelt es hinter den Kulissen gewaltig. Im Mittelpunkt stehen wieder einmal Teamchef Christian Horner und Max Verstappen.

Von effizienter Vorbereitung auf das nächste Rennen ist bei Red Bull Racing keine Rede. Seit über einem Jahr kommt der Austro-Rennstall nicht zur Ruhe. Zu Beginn der vorigen Saison sorgte Teamchef Christian Horner mit seiner Chat-Affäre fast für den großen Knall. Seit damals ist der interne Machtkampf bei den Bullen ein offenes Geheimnis. Die Thailänder-Seite mit Firmenpatriarch Chalerm Yoovidhya und Teamchef Christian Horner gegen die Österreich-Seite mit Mateschitz-Erbe Marc, Motorsport-Berater Helmut Marko und Max Verstappen.

Seit Horner trotz des Skandals in seinem Amt bestätigt wurde kursieren immer wieder Gerüchte, dass Verstappen seine Bullen-Ära lieber früher als später beenden wird. Seit Saisonstart wird ein Abgang immer realistischer. Denn mittlerweile hat der amtierende Weltmeister auch kein titelfähiges Auto zur Verfügung. Erst zwei Siege konnte der 27-Jährige heuer einfahren, auch in Monaco hatte er keine Chance. Man versuchte es mit der Verzweiflungs-Taktik, dass man auf ein Safety Car hofft, um den zweiten - verpflichtenden - Boxenstopp zu absolvieren und sich so zum Sieg zu tricksen. Am Ende kam es nicht dazu und es blieb am Ende nur Platz 4.

Ferrari-Angebot wirbelt Staub auf

Bereits am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVE-TICKER) steht mit dem GP von Spanien die nächste Chance auf eine Leistungssteigerung an. Die Chancen darauf sehen allerdings eher bescheiden aus. Noch dazu konnte man sich auch diese Woche nicht vollkommen auf das Rennwochenende konzentrieren. Nach dem Monaco-GP wurde bekannt, dass Teamchef Christian Horner ein Angebot von Ferrari erhalten hat. Die Scuderia ist mit der Arbeit von Fred Vasseur unzufrieden, hinzu kommt der anhaltende Krach mit Superstar und Hoffnungsträger Lewis Hamilton.

© Getty ×

Horner dürfte das Angebot zwar abgelehnt haben, dennoch schrillen bei den Bullen alle Alarmglocken. Droht am Ende sogar das totale Chaos? Verlassen sowohl der Teamchef als auch der vierfache Weltmeister das Team? Ausgerechnet vor der Saison mit der größten Regeländerung seit langem.

Verstappen: "Ich will nur das Beste"

Denn neben dem Abwerb-Versuch sorgt auch das Verstappen-Lager wieder für Aufsehen. Jos Verstappen, der Fahrer des Super-Bullen, gewäht in einem Interview mit De Telegraaf tiefe Einblicke. In der niederländischen Zeitung warnt der 53-Järhgie: "Ich will nur das Beste für Max. Und wenn das nicht bald funktioniert, sollte sich Red Bull hinterfragen.

Auch das Verstappen-Verhältnis zu Teamchef Horner wird in dem Gespräch thematisiert. Verstappen senior relativiert: "Ich arbeite nicht für das Team. Er ist der Teamchef also habe ich den nötigen Respekt vor ihm. Ich denke in Barcelona werden wir sehen, wo die Entwicklung des Red Bull wirklich steht." Eine kryptische Aussage, die manche Fans sogar zittern lässt, dass es bereits eine Deadline von der Verstappen-Seite an die Verantwortlichen sein könnte.