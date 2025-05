In Österreich fällt Briatore-Urteil über Schumacher-Comeback

In der Formel 1 bahnt sich eine Comeback-Sensation an. Mick Schumacher könnte schon nach dem Grand Prix von Österreich wieder ein Cockpit in der Königsklasse haben.

Bei Alpine hat man Jack Doohan ab Imola mit Franco Colapinto ersetzt. Doch auch der Argentinier bleibt hinter den Erwartungen im Briatore-Rennstall zurück. Hintertüre: Schumacher steht vor F1-Comeback

Mateschitz kauft Millionen-Schatz von Ex-F1-Boss Ecclestone

Michael Schumacher gab Autogramm – mit Hilfe seiner Frau Drei Chancen hat Colaptino noch, sich bei den Franzosen zu präsentieren: In Spanien, Kanada und Österreich - er hat nur einen Vertrag über insgesamt fünf Rennen. In Spielberg fällt also die Entscheidung, wie es mit dem Argentinier weitergeht. Comeback bei Alpine? Was passiert dann? Darüber wird aktuell wild spekuliert. Alpine soll hinter den Kulissen auch ein Comeback von Mick Schumacher überlegen. Aktuell ist der Sohn des siebenfachen F1-Champions Michael für Alpine in der Langstreckenserie WEC im Einsatz. Schumi-Landsmann Timo Glock befeuert die Spekulationen: "Mick hat mehr Erfahrung als ein Franco Colapinto. Er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, wenn Colapinto nicht abliefert." Der Sky-Experte legt nach: "Er lernt ja auch jetzt noch weiter. In der WEC ist er immer der schnellste von den drei Piloten seines Autos. Daher ist er definitiv eine Option!"