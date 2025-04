Michael Schumacher gab Autogramm – mit Hilfe seiner Frau

Ein besonderes Zeichen von Michael Schumacher bewegt die Motorsport-Welt: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister hat einen Helm signiert, der für die Stiftung „Race Against Dementia“ versteigert werden soll – unterstützt von seiner Frau Corinna.

Laut Daily Mail half Corinna Schumacher ihrem Mann, der seit seinem schweren Skiunfall 2013 nicht mehr öffentlich auftrat, beim Setzen seiner Initialen „MS“. Für Corinna sei es wichtig gewesen, dass auch Michael Teil der Aktion wird, da alle noch lebenden Weltmeister unterschrieben haben.

Der Helm mit dem typischen Royal Stewart Tartan-Design, wie ihn Jackie Stewart in den 60er- und 70er-Jahren trug, wird beim Grand Prix von Bahrain vorgestellt. Stewart selbst fährt dort eine Ehrenrunde in seinem Tyrrell-Boliden von 1973.

"Wunderbar!"

„Es ist wunderbar, dass Michael mithelfen konnte – mit Unterstützung seiner Frau. Nun ist die Sammlung aller lebenden Weltmeister komplett“, so Stewart.

Die Einnahmen kommen Stewarts Stiftung zugute, die er nach der Demenzdiagnose seiner Frau gegründet hat. Aktuell fördert „Race Against Dementia“ ein Forschungsprojekt an der Universität Cambridge, das mit einem Bluttest frühe Anzeichen von Demenz erkennen will.