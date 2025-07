Nächstes Bullen-Beben: Mercedes gibt grünes Licht für Verstappen-Deal

Zerbricht jetzt das Erfolgs-Team von Red Bull? Nach der Trennung von Teamchef Christian Horner macht Mercedes in der Verstappen-Causa ernst.

Ein schwarzer Tag in der Geschichte der roten Bullen. Erst gab man nach 20 Jahren die überraschende Trennung von Teamchef Christian Horner bekannt, wenig später wächst die Sorge um einen Abgang von Max Verstappen.

Gibt's jetzt den nächsten Tiefschlag für die Bullen? Während das Aus von Horner wohl ein verzweifelter Versuch war, Verstappen zum Verbleib zu überreden, war es möglicherweise um fast ein Jahr zu spät.

Schon heuer kann der vierfache Weltmeister nicht mit McLaren mithalten. Vor der großen Reglement-Änderung 2026 ist man beim österreichischen Rennstall extrem nervös. Viele Experten glauben, dass der Mercedes-Motor in der nächsten Saison überlegen, während das hauseigene Red-Bull-Aggregat Anlaufprobleme haben könnte. Der erfolgsorientierte Verstappen macht kein Geheimnis daraus, dass er im beste Auto sitzen will. Mercedes könnte neben McLaren (ebenfalls mit Mercedes) zumindest die zweitbeste Option sein. Gerüchte über Gespräche zwischen Verstappen und Mercedes-Boss Toto Wolff in den vergangenen Wochen wurden von beiden Seiten nicht dementiert.

Sondersitzung bei Mercedes

Man soll sich sogar bereits mündlich auf einen Deal geeinigt haben. Allerdings läuft der Vertrag des Niederländers noch bis 2028. Allerdings soll es eine Klausel geben, dass Verstappen für 87 Millionen Euro das Team verlassen kann.

Ein Mega-Betrag für einen Fahrerwechsel. Doch genau deshalb tagte laut "Gazzetta dello Sport" nun der Aufsichtsrat von Mercedes. Ein Zufall, dass dies genau an dem Tag passiert, als Horner bei Red Bull entlassen wurde? Wohl kaum.

© Getty

Mercedes-CEO Ola Källenius hat dem Bericht zufolge auch schon "grünes Licht" für den Deal gegeben, damit man nächstes Jahr nicht nur das beste Auto, sondern auch den besten Fahrer in den eigenen Reihen hat.