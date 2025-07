Hinter DIESEM Foto steckt eine große Schumacher-Liebes-Story

Ein Foto sorgt im Fahrerlager von Silverstone für Aufsehen: Mick Schumacher, Sohn der Rennsportlegende Michael Schumacher, posiert gemeinsam mit Lea Frentzen, der ältesten Tochter von Heinz-Harald Frentzen, einem früheren Formel-1-Rivalen seines Vaters.

Auf den ersten Blick ein nettes Erinnerungsfoto – doch Motorsportfans wissen: Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Geschichte voller Rivalität, Romantik und Rennsport-Tradition.

Formel-1-Rivalen und eine gemeinsame Vergangenheit

In den 1990er-Jahren waren Michael Schumacher und Heinz-Harald Frentzen nicht nur Kontrahenten auf der Strecke – sie verband auch eine gemeinsame Vergangenheit abseits des Asphalts. Denn beide Männer waren einst mit derselben Frau liiert: Corinna Betsch, die heutige Corinna Schumacher.

Corinna war sechs Jahre lang mit Frentzen liiert, bevor sie sich 1991 trennten. Nur wenige Monate später stellte Michael Schumacher sie beim Großen Preis von Mexiko 1992 offiziell als seine Freundin vor – der Beginn einer großen Liebesgeschichte. An diesem Rennwochenende fuhr Schumacher übrigens auch erstmals in der Formel 1 aufs Podium. Die Liebe beflügelte offenbar auch die Karriere.

Lea Frentzen – Rennsport im Blut

Während Mick Schumacher längst als Formel-1-Pilot in die Fußstapfen seines Vaters tritt, macht auch Lea Frentzen (25) zunehmend öffentlich auf sich aufmerksam. Die Tochter von Heinz-Harald Frentzen postet regelmäßig Einblicke in die Welt des Motorsports, oft an der Seite ihres Vaters. Mit ihrem neuen Schnappschuss mit Mick zeigt sie nun, wie eng die zweite Generation der Rennsportfamilien mittlerweile vernetzt ist.

Zwei Familien – eine Geschichte

Frentzen lebt heute mit seiner Frau Tanja – die er 1999 in Thailand heiratete – und ihren drei gemeinsamen Töchtern in der Nähe von Düsseldorf. Die Familiengeschichte beider Rennfahrer ist geprägt von persönlichen Verbindungen, sportlicher Rivalität und gegenseitigem Respekt.

Was einst mit Liebeskummer begann, führt nun – zumindest symbolisch – mit einem simplen Foto in Silverstone eine neue Generation zusammen. Ein Bild, das nicht nur Motorsport-Romantikern das Herz höherschlagen lässt.