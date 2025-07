Michael Schumacher: Jetzt riskiert Sohn Mick sein Leben

Auf YouTube zeigt der Sohn der Rennfahrer-Legende, dass er das Risiko und den Adrenalinkick sucht. Seine Eltern machen sich große Sorgen.

Freier Fall aus tausenden Metern Höhe. Mick Schumacher springt ab, dreht sich in der Luft, rauscht scheinbar endlos dem Boden entgegen – bis sich im letzten Moment der rettende Fallschirm öffnet. Der 26-Jährige, Sohn von Corinna (56) und Motorsport-Ikone Michael Schumacher (56), lebt für den Adrenalinkick. Doch viele fragen sich: Muss seine Familie nach all dem, was sie erlebt hat, sich wieder Sorgen machen?

Mehr lesen:

Mick liebt das Risiko – wie einst sein Vater

Dass Mick das Risiko sucht, scheint ihm im Blut zu liegen. Schon sein Vater Michael war bekannt für seinen furchtlosen Fahrstil und seine waghalsigen Manöver auf der Rennstrecke. Doch Mick treibt es in anderer Form auf die Spitze. Mehrfach filmte er sich beim Fallschirmspringen und stellte die waghalsigen Clips online. Selbst ein Sprung aus einem Heißluftballon stand auf seiner Wunschliste – auch wenn dieser Plan bisher nicht umgesetzt wurde.

„Es hat Spaß gemacht“, sagt Mick grinsend nach einem seiner Sprünge. Doch während er sich ins Abenteuer stürzt, dürfte seiner Mutter Corinna das Herz bis zum Hals schlagen. Denn die Familie Schumacher hat bereits unvorstellbares Leid durchlebt: Seit dem tragischen Ski-Unfall von Michael Schumacher im Dezember 2013 kämpft der siebenfache Formel-1-Weltmeister mit den Folgen seines schweren Schädel-Hirn-Traumas. Seitdem lebt die Familie in größter Zurückgezogenheit, schützt Michaels Zustand wie ein Staatsgeheimnis.





Corinna hat schon genug durchgemacht

Für Corinna war es ein Albtraum, ihren Mann so schwer verletzt zu wissen. Freunde berichten immer wieder, wie sehr sie bis heute um ihn kämpft, jede Hoffnung auf Besserung aufrechterhält. Und nun der Sohn, der sich in luftige Höhen stürzt, als gäbe es kein Morgen? Für eine Mutter wohl kaum leicht zu verkraften.

Doch Mick denkt offenbar nicht daran, sich das Abenteuer verbieten zu lassen. Die Leidenschaft für Geschwindigkeit und Grenzerfahrungen treibt ihn weiter an. Ob auf der Rennstrecke, oder eben beim Sprung aus schwindelerregender Höhe: Mick bleibt ein Schumacher – mit Benzin im Blut und einem Hang zum Risiko.

Ob Corinna bei seinen Fallschirm-Videos ebenfalls lächeln kann? Nach allem, was die Familie durchgemacht hat, wünschen sich viele Fans vor allem eins – dass Mick sicher wieder auf festem Boden landet.